L’hora de desocupar

Es pot imaginar viure al costat o al mateix bloc on hi ha pisos ocupats per persones conflictives o que delinqueixen? Esperem que no sigui el vostre cas, i si ho és, ho lamentem profundament i compartim la vostra frustració. Hi ha una sensació d’impunitat davant de l’ocupació delinqüencial que resulta incomprensible per a la majoria dels veïns. Ningú no pot negar avui dia que la legislació espanyola és massa laxa i fins i tot permissiva amb aquestes situacions. El marc legal actual acaba permetent que un clan ocupi durant catorze anys un immoble, com ha passat al carrer de Mulhacén (Ca n’Oriac) fins fa només unes setmanes. Els Mossos hi van actuar quan la justícia els va autoritzar, i ho van resoldre amb ordre i sense incidents.

La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i l’alcaldessa, Marta Farrés, es van conjurar dimarts passat per posar remei a aquest problema i van anunciar que, tan aviat com la justícia ho permeti, s’executarà el desallotjament d’altres blocs ocupats per persones conflictives o vinculades a la delinqüència. Està bé que hi hagi una forta coordinació administrativa i policial, creiem que és molt necessària, però no oblidem que si tot triga tant, no és per culpa de la policia o dels jutjats, sinó que és un problema de llei que s’ha de resoldre ja.