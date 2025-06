Un any de l’ordenança de civisme

Els sorolls i els crits de matinada a Can Puiggener, les queixes per incivisme i botellot als voltants del CAP Sud dia sí, dia també, els veïns que embruten deliberadament els carrers del Centre o de Can Rull, com han denunciat recentment alguns veïns... Un any després de l’aplicació de l’ordenança de civisme, que dota la Policia Municipal d’eines per actuar amb contundència i per via de les multes contra els qui ocasionen molèsties al veïnat, la ciutat continua amb un problema d’incivisme. Sabadell no pot disposar d’un agent davant de cada vàndal, i el sentit comú i de comunitat hauria de ser suficient per actuar sense la necessitat d’una norma que castiga, però ens sumem a la reivindicació dels veïns d’aplicar amb contundència i sense pal·liatius les sancions que preveu el text quan s’enxampa una conducta que altera inqüestionablement la convivència o genera clares molèsties als veïns.

La redacció i aprovació de l’ordenança no va arribar exempta de feina, revisions, al·legacions i acords que van suposar anys de feina. La ciutat esperava aquesta norma des de feia molt de temps. És una clau mestra, revisada i consensuada, que ha de continuar vertebrant les polítiques de seguretat i convivència com fins ara. Les sancions, que es mouen en una forquilla d’entre 100 i 3.000 euros, segons la gravetat, no són l’objectiu final, sinó un instrument per promoure el respecte mutu i recordar que la ciutat és un espai compartit.

És cert que Sabadell és una ciutat segura i els fets delictius no són pas la norma, però les molèsties als veïns, de vegades, alteren visiblement el benestar i els drets dels ciutadans. L’incivisme no és delictiu, però degrada els nostres barris. I ara, des de fa un any, tenim les eines per fer-hi front. Necessitem que s’apliqui l’ordenança de Civisme i Convivència amb tota la contundència per garantir el respecte i la convivència a tots els barris.