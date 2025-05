El present i el futur del Taulí

El Taulí enceta una nova etapa i té a veure amb els canvis en la direcció. Hem entrevistat a la directora general de l’hospital, Gemma Craywinckel, va assumir el càrrec ara fa tres mesos té les idees clares i la determinació per impulsar els canvis que necessita la corporació. Valorem molt positivament la capacitat d’autocrítica de la nova responsable, que reconeix que hi ha aspectes a millorar, com les llistes d’espera per a la visita per part d’un especialista o per a una operació quirúgica. És important saber detectar els problemes per poder-los abordar.

El Parc Taulí té un gran potencial present i futur. L’hospital de Sabadell és referència en molts àmbits mèdics i, en molts aspectes, no té res a envejar a Bellvitge o al Clínic. No deixa de ser un hospital de nivell tres, referencial dins del país, que a més ha viscut una ampliació i remodelació molt destacades en els últims anys. El Taulí no s’acaba dins de l’hospital, té un gran potencial de portes enfora i ho hem de saber valorar i visibilitzar. O com diu Craywinckel, “fer lluir”.

L’hospital espera la cessió de l’antiga Caserna per situar les consultes externes, que permetrien atendre 4.000 persones al dia fora del circuit d’ingressos, cirurgies i exploracions. A més, tots estem pendents de rebre notícies sobre la futura escola d’infermeria de l’Artèxtil, on es formaran les futures professionals del país, i també del Taulí, és clar. Fa uns dies l’Ajuntament va demanar a la Generalitat que aporti finançament, com ja han fet la UAB i el consistori. Veurem si fructifera. Mentrestant, al Taulí se li gira feina. Vindran canvis, esperem que positius.