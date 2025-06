El Casal Pere Quart ha estat aquest dimarts escenari del lliurament de premis de la 44a edició del Concurs Joan Oliver, un certamen literari adreçat a joves d’entre 11 i 18 anys que té com a objectiu fomentar la creació i l’expressió literàries entre els més joves i promoure l’ús de la llengua catalana. Tot, a través de la figura de l’escriptor sabadellenc Joan Oliver, també conegut com a Pere Quart.

Durant aquest curs escolar, el concurs ha rebut un total de 174 treballs, repartits entre 101 en la modalitat de prosa i 73 en la de poesia, procedents de 14 centres educatius de la ciutat. L’acte de lliurament ha comptat amb la presència del regidor d’Educació, Manuel Robles, i de Sílvia Oliver, filla de Joan Oliver, qui ha rebut el reconeixement a la seva contribució a la cultura local. La dinamització de la cerimònia ha anat a càrrec de l’alumnat de l’Escola Sagrada Família, que ha oferit una representació sobre la vida i l’obra de Joan Oliver.

El certamen concedeix un total de 18 premis. Tant la prosa com la poesia es divideixen en tres categories d’edat, i per a cada una d’elles s’atorguen tres guardons: un primer premi valorat en 200 euros i dos accèssits de 130 euros cadascun. La dotació econòmica es repartirà entre un import en metàl·lic per part de l’Ajuntament de Sabadell i un altre equivalent en llibres, gràcies a la col·laboració d’ABACUS. A més, les obres guanyadores seran recollides en una publicació especial.

PROSA - Categoria A

1r premi : Zalía – Laia Carol Patricio (Col·legi Salesians de Sabadell)

: Zalía – Laia Carol Patricio (Col·legi Salesians de Sabadell) Accèssit : La recerca de la lectura – Laia Vilella Maestre (Col·legi Sagrada Família)

: La recerca de la lectura – Laia Vilella Maestre (Col·legi Sagrada Família) Accèssit: Aqua – Paula Christel Buele Reino (Col·legi Jesús Salvador)

POESIA - Categoria A

1r premi : Buscant la sortida – Martina Torres Rodríguez (Col·legi Salesians de Sabadell)

: Buscant la sortida – Martina Torres Rodríguez (Col·legi Salesians de Sabadell) Accèssit : Resistiré – Leyre Manrique Bonaga (Col·legi Salesians de Sabadell)

: Resistiré – Leyre Manrique Bonaga (Col·legi Salesians de Sabadell) Accèssit: Papallones al cor – Yadine Zurita Zegarra (Col·legi Salesians de Sabadell)

PROSA - Categoria B

1r premi : Les vides perdudes d'en Pau – Judith Espada Isla (Col·legi Jesús Salvador)

: Les vides perdudes d'en Pau – Judith Espada Isla (Col·legi Jesús Salvador) Accèssit : Els dies de fum – Nora Ruiz i Sabaté (Escola Vedruna - El Carme)

: Els dies de fum – Nora Ruiz i Sabaté (Escola Vedruna - El Carme) Accèssit: Llums que no s'apaguen – Ivet Sánchez Casulà (Escola Mare de Déu de La Salut)

POESIA - Categoria B

1r premi : L’ombra – Júlia García Argemí (Escola Vedruna - El Carme)

: L’ombra – Júlia García Argemí (Escola Vedruna - El Carme) Accèssit: Montserrat – Anna Maria Roldán Abellán (Col·legi Sagrada Família)

Montserrat – Anna Maria Roldán Abellán (Col·legi Sagrada Família) Accèssit: Si tu fossis – Aaron Anthuar Méndez Cortés (Institut Les Termes)

PROSA - Categoria C

1r premi : Una història sobre cartes – Brenda Gianella Figueroa Pacheco (Institut Ribot i Serra)

: Una història sobre cartes – Brenda Gianella Figueroa Pacheco (Institut Ribot i Serra) Accèssit : Pater Patriae – Maria del Mar Graells Serrabou (Col·legi La Vall)

: Pater Patriae – Maria del Mar Graells Serrabou (Col·legi La Vall) Accèssit: Relat d'un matí d'hivern – Carla Sugranyes Iraizoz (Col·legi Sagrada Família)

POESIA - Categoria C