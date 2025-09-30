Ja hem reduït el consum d’aigua, i ara què?

El consum d’aigua d’ús domèstic cau a tot Catalunya, i el Vallès no n’és una excepció. A la nostra comarca, el consum d’aigua d’ús domèstic se situa en 98 litres per persona i dia, un 14,1% menys que l’any 2019. Fa cinc anys que tenim una davallada progressiva. Podríem afirmar, doncs, que la cultura de la conscienciació ha vingut per quedar-se. Ho celebrem: l’aigua és un bé necessari i molt preuat per menystenir-ho. És important recordar que, encara que no ho sembli, cada acció d’estalvi que fem de manera individual té una incidència col·lectiva.
El bon comportament que té la ciutadania dista bastant del paper de les administracions de l’Estat i de la Generalitat, que no han fet grans avenços sobre la gestió i el subministrament de l’aigua. Com explica el periodista expert en emergència climàtica Arnau Urgell, calen infraestructures per incrementar l’oferta. El febrer del 2024, el govern d’Espanya va anunciar que destinarien gairebé 500 milions d’euros per construir dues noves dessalinitzadores a Catalunya, una a Blanes i l’altra a Foix. Ni l’una ni l’altra han arribat a fase de licitació. Tot va massa lent.
Demanem als governs espanyols i català que la posada en marxa dels nous equipaments es dugui a terme com més aviat millor. Així mateix, creiem que la Generalitat ha de donar eines als ajuntaments perquè no se sentin tan sols en l’adaptació dels pobles i de les ciutats a l’emergència climàtica. En la mateixa línia, ha de donar incentius a la ciutadania per abaixar, encara més, el consum d’aigua i prendre’n consciència. Com sempre diem nosaltres: incentius i ajuts, sí; multes i accions coercitives, no.