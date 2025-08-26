La necessària regulació dels patinets elèctrics

Els patinets elèctrics estaran més regulats. Aquests Vehicles de Mobilitat Personal, a partir del 2 de gener de 2026, hauran de contractar obligatòriament una assegurança d’accidents i caldrà registrar el vehicle. És un pas més per posar ordre a la circulació d’uns vehicles que, a ningú se li escapa, generen tants adeptes com detractors. Abans que res, és una manera sostenible de moure’s per la ciutat i estem en contra de generalitzacions que criminalitzen tot el col·lectiu de conductors.
No ens sumarem a les manies pel broc gros. Les ciutats modernes han d’apostar per mobilitat que no contamini. Però ha de quedar clar que no són una joguina i, si algú utilitza el vehicle amb aquesta idea, està posant en risc no només la seva vida. La convivència als carrers no pot formar part d’un joc. Els patinets elèctrics van proliferar ràpidament com una manera de moure’s per la ciutat i, amb la mateixa rapidesa, van circular per les xarxes socials imatges d’imprudències, fins i tot, patinets circulant per l’autopista.
Vam lamentar accidents, fins i tot mortals, i calia legislar. Per això vam aplaudir l’obligatorietat del casc i la prohibició que circulin dos passatgers en un mateix patinet, entre altres mesures. També s’han tret de les voreres, on eren molt perillosos. Esperem que aquestes mesures vagin en la mateixa línia. Alhora, desitgem que les companyies asseguradores –que es deuen estar fregant les mans– ofereixin opcions assequibles i que els tràmits de registre siguin àgils.