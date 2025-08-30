No només som el que mengem, som el lloc on vivim

L’obesitat infantil és un problema greu: un de cada cinc infants pateix aquesta malaltia crònica al món. Com a pares pot costar, però ser extremadament indulgents és un problema.
És molt important cultivar bons hàbits alimentaris sobretot durant els primers deu anys de vida de l’infant. Només el 10% dels infants que arriben a consulta al Parc Taulí tenen una causa genètica al darrere, tal com explica la cap de Servei de Pediatria i coordinadora d’Endocrinologia Pediàtrica del Parc Taulí, Raquel Corripio, a l’edició d’avui.
El 90% restant, doncs, té sobrepès per culpa dels hàbits alimentaris i de no fer activitat física. Els especialistes recomanen com a mínim mitja hora o una hora al dia de joc actiu, esport o moviment.
Ara bé, l’obesitat no és només una responsabilitat individual o familiar, en el cas dels pares quan l’infant és petit. Si eixamplem la mirada per agafar perspectiva, veurem que és una qüestió de societat que es pot afrontar des de diferents àmbits.
Com a ciutat, hi podem actuar des de l’urbanisme. Planejar ciutats més saludables farà que hi visquin ciutadans més saludables. Tenir un entorn atractiu al voltant del riu on fer esport, vies que incentivin agafar la bicicleta, espais on fer cal·listènia, entorns naturals on córrer sense respirar diòxid de carboni...
Totes aquestes mesures han de formar part d’un pla estratègic global. Som el que mengem. Però, sobretot, som el lloc on vivim.