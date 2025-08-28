Responsabilitat en la tinença d’animals

Un estiu més, la protectora d’animals de Sabadell ha viscut de primera mà la dura realitat dels animals de companyia: els abandonaments s’han incrementat un 11% respecte al mateix període de l’any passat. Fins al juliol, aquest espai havia rebut 436 animals, prop d’una cinquantena més respecte als 391 de fa un any. I, enguany, la situació ha estat més cruel especialment, tal com denuncia des del refugi la seva responsable, Claudia Matheja, que detalla que “feia anys que no ens trobàvem amb aquesta mena d’abandonaments descarats, a la porta de la protectora, sense donar la cara i de nit”.
Una motxilla en què sospiten que hi havia un gat i una caixa en què hi havia una gossa –que va morir hores més tard– són alguns dels lamentables mètodes d’abandonament perpetrats sense cap responsabilitat, ni ètica ni moral. Com a societat, aquests comportaments són inadmissibles i cal apel·lar a la màxima responsabilitat de totes les persones que tenen un animal a càrrec seu.
Les campanyes de sensibilització sobre l’adopció i la tinença responsable d’animals són evidentment necessàries, però ben segur que el compromís individual és imprescindible perquè els animals, siguin els que siguin, puguin viure amb dignitat. Igual que ens agrada que ens tractin a nosaltres, amb efecte, compromís, empatia, etc. És de sentit comú.