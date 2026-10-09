Si hi ha més recursos, hi haurà sortides

Part dels centres educatius públics de Sabadell –i tot Catalunya– diuen prou davant de les condicions laborals amb què treballen els professionals del sector. Si darrerament les reivindicacions s’han transformat en aules buides, talls de carrer, pintades a la seu dels serveis territorials i grans mobilitzacions; aquesta vegada les demandes han arribat a una altra dimensió. A Sabadell, 44 escoles i instituts han decidit eliminar les excursions i les colònies durant aquest curs “fins que la situació no canviï”.
La manca de recursos materials i humans; les elevades ràtios o la poca inversió del Departament al sistema educatiu fa temps que genera tensió als claustres i, ara, més d’una quarantena de centres s’han adherit al moviment Aturem les sortides i les colònies com a “mesura de pressió”. Tot i que són plenament conscients que la decisió no convenç a part de les famílies ni l’alumnat, els mestres asseguren que tampoc és senzill per a ells. De vegades, però, cal renunciar a allò que ens agrada per defensar allò que necessitem.
Que 1.366 centres de tot el país estiguin d’acord amb un únic manifest és simptomàtic de la insostenibilitat del sistema. Per això, des de les escoles i instituts d’arreu fan una crida a reivindicar les millores laborals que fa mesos que demana el professorat, que no rebutja reprendre l’activitat si s’escau. “És una decisió revisable, però cal que es compleixin certs acords”, coincideixen. De moment, però, lluny d’haver-se assolit aquests pactes, les escoles i instituts passaran el curs sense sortides educatives sine die.