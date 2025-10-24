El feixisme amb cara nostrada

Durant el règim franquista als manuals escolars es llegien textos racistes com aquest: “Los moros no querían a Nuestro Señor Jesucristo ni a la Virgen. Los moros creían en un hombre que se llamó Mahoma. Mahoma decía: ‘Matad a nuestros enemigos donde los encontréis’. Y un rey moro les mandó que devoraran a los cristianos hasta que no quedara uno.” Ara, ho volem ensenyar en català? De veritat? “Els moros no volien al nostre Senyor Jesucrist ni a la Verge. Els moros creien en un home que es va dir Mahoma. Mahoma deia: ‘Mateu als nostres enemics on els trobeu’...” No volem ni racistes espanyolistes ni racistes independentistes!
Hi ha feixistes indepes que ara volen decidir qui és català i qui no. Ho fan per desconeixença flagrant de la història del nostre país, si en sabessin no dirien la quantitat de ximpleries que asseveren. Catalunya està formada per immigrants des de sempre. Anem a veure què ens diuen els historiadors catalans solvents. L’historiador conservador Jaume Vicens Vives deia que som “Un poble de marca de frontera, de passadís”. Pierre Vilar l’historiador marxista heterodox francès deia que el “mestissatge és ben bé la característica més clara del poblament català”. I després Josep Fontana, Josep Termes, donen peu a la idea que és català qui viu i treballa a Catalunya que Francesc Candel amb Els altres catalans, popularitzarà i que fins i tot el mateix Jordi Pujol glossarà.
Així doncs, Catalunya ha estat de sempre un lloc de trobada i mestissatge: ibers, fenicis, romans, àrabs, berbers, carolingis, francesos però també, valencians, murcians, aragonesos, castellans, andalusos, extremenys, gallecs, i més recentment nord-africans, subsaharians, llatinoamericans i indostànics.
A Catalunya si un curt de gambals vol acabar amb els immigrants, hauria d’expulsar a vuit milions de persones. Alguna idiota s’hauria d’autoexpulsar i no ho sap. Preguntem-nos, d’on ve el racisme? De l’estupidesa i la postmodernitat feixista. No hi ha races. És obvi. Hi ha gent que diu: jo soc millor perquè he nascut aquí. És una idea d’ignorants, ningú et pregunta on vols néixer. Una de les nostres tradicions és tenir mesquites, de fet n’hi ha hagut moltíssimes a la Catalunya nova.
Hi havia uns dies que Sant Feliu de Llobregat es deia (en àrab) Almúnia (finca agropecuària) i Sant Boi de Llobregat Alcalà (castell) i que a Lleida manava un “precatalà” que es deia... Ismaïl ibn Mussa! És a dir fins a 1609 a Catalunya molts musulmans van conservar els seus costums, religió i institucions. Moltes coses de la nostra cultura els ho devem a ells. De fet, no va existir la reconquesta, en tot cas conquesta. Els Andalusins eren pobles avançats, veuen als occidentals amb curiositat i sorpresa. Els veuen com a “bàrbars”, fanàtics i bruts. De fet, el coneixement de la civilització grega es transmet a l’Europa occidental a través dels traductors àrabs. Per entendre-ho cal llegir “Les croades vistes pels àrabs” d’Amin Maalouf. Posats a investigar, tots venim del centre d’Àfrica. De Kènia el KNM, Homo ergaster, fa 3,2 milions d’anys o d’Etiòpia, Lucy, una Australopithecus de fa 3 milions d’anys.
Conclusió, si amenacen un nouvingut, jo em sento amenaçat. No volen magrebins, ni sud-americans, ni comunistes, ni socialistes, ni republicans, ni lliurepensadors, ni maçons, ni demòcrates, ni humanistes. No ens volen a tots nosaltres. Sense immigrants Catalunya no existiria i tu que estàs llegint aquest article sàpigues que estàs en perill i també els teus fills.