L’escena musical de Sabadell, al top

Tenim la sort que a Sabadell hem tingut i tenim grups de música i artistes diversos, talentosos i d’èxit. El talent musical de Sabadell es crea a les cases, a les escoles, als espais d’assaig i als escenaris, i prova d’això és el balanç musical del 2025 que publiquem avui. A partir de les dades de Spotify, podem saber que vuit artistes o grups de Sabadell acumulen 2,1 milions d’oients mensuals només en aquesta aplicació i tenint en compte que una persona pot escoltar més d’una d’aquestes veus. De totes maneres, la dada és prou significativa i realça el paper dels artistes locals, que tenen presència a internet però també en múltiples concerts, tant a la seva ciutat com en altres cartells.
Sergio Dalma és el cap de cartell d’aquest rànquing musical i amb 1.400.000 oients al mes es posiciona com a líder destacat dels artistes sabadellencs. No fa ni un mes que va publicar el seu darrer disc, ‘Ritorno a Via Dalma’. El segueixen Santa Salut, amb 253.000 oients mensuals i 31 FAM, que tanquen el podi amb 170.400 oients al mes.
El talent sabadellenc és escoltat a Sabadell i a fora, i des de la ciutat hem de continuar empenyent per donar-los, a ells i a tots, eines i oportunitats perquè es puguin desenvolupar i créixer perquè puguem gaudir conjuntament de la música i l’espectacle.