El futur del Ripoll: un espai d’innovació, natura i oportunitats per a Sabadell

El Ripoll forma part de la nostra història, del nostre paisatge i de la nostra identitat col·lectiva. Durant dècades, aquest entorn ha estat vinculat a l’activitat industrial que va contribuir al creixement de Sabadell. Avui, davant dels reptes del segle XXI, tenim l’oportunitat de tornar a convertir aquest espai en un motor de progrés, adaptat als nous temps i als nous sectors econòmics.
La transformació de l’entorn industrial del Ripoll ha de respondre a una idea clara: recuperar el patrimoni existent, rehabilitar els edificis avui abandonats o en estat de degradació i convertir-los en espais atractius per a empreses innovadores, centres tecnològics, activitats de recerca i iniciatives emprenedores capaces de generar ocupació de qualitat.
Parlem d’un model econòmic basat en el coneixement, la innovació i el valor afegit. Un model que aprofiti les potencialitats que té Sabadell gràcies a la presència d’institucions de referència com l’Hospital Universitari Parc Taulí, la Universitat Autònoma de Barcelona i un teixit empresarial que manté una llarga tradició industrial, especialment en sectors com el tèxtil. La connexió entre empresa, universitat, recerca i sector sanitari pot convertir aquest àmbit en un pol d’atracció de talent, inversió i noves activitats econòmiques vinculades a la salut, la biotecnologia, els materials avançats, la digitalització o la indústria sostenible.
Aquest és el tipus de desenvolupament que volem per a Sabadell: activitats que aportin coneixement, generin llocs de treball qualificats i reforcin la competitivitat de la ciutat. Un desenvolupament que ajudi els nostres joves a trobar oportunitats professionals sense haver de marxar i que situï Sabadell com una ciutat de referència en innovació i recerca.
Però aquesta transformació només serà possible si es fa respectant els valors ambientals del Ripoll. La preservació del medi natural no és un obstacle al desenvolupament; és una condició indispensable. El futur d’aquest entorn ha de permetre compatibilitzar la recuperació econòmica amb la protecció del paisatge, la biodiversitat i els usos ciutadans vinculats al lleure, l’esport i el contacte amb la natura.
Per això defensem una transformació equilibrada, que integri activitat econòmica i qualitat ambiental. Un espai on sigui possible treballar, investigar, emprendre, passejar, practicar esport o simplement gaudir d’un entorn natural recuperat i valorat.
El compromís del govern municipal amb aquesta visió ha sigut ferm. En aquest mandat, des de les nostres responsabilitats de Promoció Econòmica, i també de Gran Via-Ripoll, hem destinat més d’un milió d’euros a actuacions de naturalització i millora del Ripoll, la inversió més important feta fins ara en aquest àmbit. És una mostra clara de la nostra voluntat de preservar i dignificar aquest espai mentre en projectem el futur.
No volem ni permetrem que el Ripoll es converteixi en una successió de grans centres comercials o plataformes logístiques que incrementin la pressió sobre el territori i desdibuixin la singularitat d’aquest entorn, com diuen alguns. Això no és possible en aquest projecte. Aspirem a molt més. Aspirem a crear un espai que generi valor, coneixement, innovació i ocupació de qualitat.
Fer de Sabadell una ciutat d’oportunitats significa prendre decisions valentes pensant en les properes dècades. Significa apostar per la rehabilitació abans que per l’abandonament, per la innovació abans que per l’especulació, i per la sostenibilitat abans que per les solucions fàcils. El futur del Ripoll pot ser un dels grans projectes de transformació de la ciutat, un exemple de com és possible fer compatible el progrés econòmic, la cohesió social i el respecte pel nostre patrimoni natural.
Aquest és el model de ciutat que defensem. Un Sabadell que mira endavant, que crea oportunitats i que construeix el seu futur sense renunciar als seus valors.