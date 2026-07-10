El ‘xocas’ acaba suspès

La polèmica d’aquesta setmana és del ‘Xocas’, si no saps qui és, no cal que el busquis, ja us dic que és una mena de gammer, streamer, youtuber o digues-li com vulguis... amb milions de seguidors que s’ha fet famós per ser un jugador de videojocs i explicar-ho en directe (gran mèrit) a milions d’adolescents que el miren embadalits. Un tipus que a més aprofita per llençar idees, discursos que viren bastant cap a l’extrema dreta. De fet, també contingut delictiu quan va assegurar que amb els amics esperaven al fet que les noies anessin bastant borratxes per poder-se’n aprofitar. I aquesta setmana s’ha fet viral perquè ha puntuat a l’actriu Ester Expósito. Sí, una tècnica que es basa a donar números a les dones, com si fos el torn del pa, però amb avaluació, posant-los una nota de l’1 al 10 i normalment acostuma a ser una dona.
El pitjor de tot, és que ho anava explicant no en un despatx o en una oficina, ho ha fet assegut al sofà, vestit amb samarreta d’esport, espatarrat, menjant amb la boca oberta, fent espetegar la llengua mentre empassava el menjar i la seva víctima va ser l’Ester Expósito. Una actriu molt coneguda per alçar la veu a favor de la igualtat de tracte. Segons el ‘XOCAS’ aquesta noia és menys d’un 6 i no pas un 10 per culpa de les seves idees polítiques que passen per davant del seu físic. Unes idees polítiques que -oh sorpresa- són una mica d’esquerres i amb pensaments en clau feministes.
Em fa gràcia que moltes hagin descobert ara aquest paio, i que es posin les mans al cap perquè en aquests espais es diuen coses masclistes; en un moment en el qual les xarxes s’han convertit en el mirall i en el reflex de tot allò que la gent no diu a la cara, i que s’amaga rere un pseudònim per poder dir les bestieses més grosses. El ‘Xocas’ ni tan sols se n’amaga, de fet ni s’atura a fer el què està fent (mastegar i parlar amb la boca plena), per col·laborar un cop més amb aquesta auditoria estètica i pensant que la seva qualificació interessa a algú. De moment a ella no, ans al contrari. El problema el té ell, convençut que el món està esperant la seva valoració. Però malgrat que ens pesi, a les xarxes els premien i acaben convertint aquestes plataformes no pas en un espectacle, sinó un lloc de menyspreu, d’interacció, i de cultiu d’un pensament més d’ultradreta.