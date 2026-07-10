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Opinió

El ‘xocas’ acaba suspès

"El problema el té ell, convençut que el món està esperant la seva valoració"

10 de juliol de 2026

La polèmica d’aquesta setmana és del ‘Xocas’, si no saps qui és, no cal que el busquis, ja us dic que és una mena de gammer, streamer, youtuber o digues-li com vulguis... amb milions de seguidors que s’ha fet famós per ser un jugador de videojocs i explicar-ho en directe (gran mèrit) a milions d’adolescents que el miren embadalits. Un tipus que a més aprofita per llençar idees, discursos que viren bastant cap a l’extrema dreta. De fet, també contingut delictiu quan va assegurar que amb els amics esperaven al fet que les noies anessin bastant borratxes per poder-se’n aprofitar. I aquesta setmana s’ha fet viral perquè ha puntuat a l’actriu Ester Expósito. Sí, una tècnica que es basa a donar números a les dones, com si fos el torn del pa, però amb avaluació, posant-los una nota de l’1 al 10 i normalment acostuma a ser una dona.

El pitjor de tot, és que ho anava explicant no en un despatx o en una oficina, ho ha fet assegut al sofà, vestit amb samarreta d’esport, espatarrat, menjant amb la boca oberta, fent espetegar la llengua mentre empassava el menjar i la seva víctima va ser l’Ester Expósito. Una actriu molt coneguda per alçar la veu a favor de la igualtat de tracte. Segons el ‘XOCAS’ aquesta noia és menys d’un 6 i no pas un 10 per culpa de les seves idees polítiques que passen per davant del seu físic. Unes idees polítiques que -oh sorpresa- són una mica d’esquerres i amb pensaments en clau feministes. 

Em fa gràcia que moltes hagin descobert ara aquest paio, i que es posin les mans al cap perquè en aquests espais es diuen coses masclistes; en un moment en el qual les xarxes s’han convertit en el mirall i en el reflex de tot allò que la gent no diu a la cara, i que s’amaga rere un pseudònim per poder dir les bestieses més grosses. El ‘Xocas’ ni tan sols se n’amaga, de fet ni s’atura a fer el què està fent (mastegar i parlar amb la boca plena), per col·laborar un cop més amb aquesta auditoria estètica i pensant que la seva qualificació interessa a algú. De moment a ella no, ans al contrari. El problema el té ell, convençut que el món està esperant la seva valoració. Però malgrat que ens pesi, a les xarxes els premien i acaben convertint aquestes plataformes no pas en un espectacle, sinó un lloc de menyspreu, d’interacció, i de cultiu d’un pensament més d’ultradreta.

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