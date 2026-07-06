Carta a l’alcaldessa, Marta Farrés

Benvolguda alcaldessa Farrés,
No soc més que un ciutadà de Sabadell que viu amb indignació qualsevol cas de corrupció de qualsevol partit polític. Si fa uns anys era el Partit Popular el que estava esquitxat de casos inacceptables, ara és el Partit dels Socialistes el que provoca vergonya a qualsevol persona amb dos dits de front. Només des del sectarisme més absolut es pot viure amb tranquil·litat i indiferència l’actual situació.
Aquesta mateixa setmana ha sigut condemnat a presó un conseller del Partit Popular a la Comunitat de Madrid de fa anys. No obstant això, cap d’aquelles persones avui forma part del Govern de la comunitat a diferència dels ja tan anomenats ministre i secretari d’organització Ábalos, el també secretari d’organització Santos Cerdán, l’assessor Koldo, i tots i cadascú dels investigats en causes tan anormals en un país que es diu democràtic com els del Cas Leire, amb militants i càrrecs institucionals vinculats al PSOE com la directora de la Guàrdia Civil o el condemnat fiscal general de l’Estat.
Com és obvi, i així consta en els meus darrers articles, jo no soc socialista. Avui dia no formo part de cap partit polític. Soc un ciutadà lliure que s’expressa amb plena llibertat i que no deu favors a ningú. Per aquest motiu em dirigeixo a vostè per ser l’alcaldessa de la meva ciutat i membre del Partit dels Socialistes de Catalunya. Alcin la veu dins del socialisme. Demanin obertament eleccions per aturar aquest abús de poder per part del president del Govern d’Espanya. Siguin demòcrates i admetin que aquesta situació és del tot insostenible.
No em val com a excusa que la corrupció és del PSOE i no del PSC i que, per tant, vostès des de Catalunya no podem exigir res. Saben que això és totalment fals. Avui dia, el Partit dels Socialistes de Catalunya és l’única força autonòmica que té força dins del socialisme a Espanya. Si a les eleccions del 2023 el president Sánchez va aconseguir formar govern, més enllà dels pactes amb Junts, ERC i Bildu, va ser perquè el PSC va aconseguir una victòria indiscutible a Catalunya.
Més enllà de les sigles i dels càrrecs polítics, més enllà de voler quedar bé amb els òrgans del partit, primer som ciutadans. Tant vostè com jo som persones que volem viure en democràcia i tenir casos de corrupció com els que ara s’investiguen la posen en perill. Que militants i càrrecs del PSOE hagin volgut obstruir la justícia, manipular els procediments judicials, corrompre membres dels cossos policials així com destruir les vides de jutges i fiscals perquè investiguen causes vinculades al partit o familiars del president posen en una situació crítica la qualitat democràtica del país. De moment, tenim 4 condemnes i desenes d’investigats.
Tot i que ens separen motius ideològics, crec que vostè és una persona racional, respectuosa i demòcrata. És necessari fer un pas endavant. Alci la veu des de dins del socialisme. Erigeixi’s en líder de la pulcritud democràtica i la transparència dins del partit. Demani eleccions pel bé del país i de les institucions. Molts ciutadans li estarem agraïts.
Atentament.