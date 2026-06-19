Honor al Sabadell!

Escric aquest article quan tan sols queden unes hores per gaudir del partit que pot donar l’ascens del Centre d’Esports Sabadell a Segona Divisió de futbol davant del Zamora. Pot ser una jornada històrica. Una més. No obstant això, també pot quedar tot en foc d’encenalls.
La il·lusió i l’esperança de veure l’equip de la nostra ciutat competint en el futbol professional va més enllà de la simplicitat de l’esport. Estarem parlant que Sabadell torna a situar-se al mapa del futbol i pot convertir-se en un equip que aspira a ser alguna cosa més. Comportaria convertir anys de frustració en una temporada d’il·lusió. I si el Sabadell té l’oportunitat de convertir-se en el nou Girona? O, fins i tot, som conscients que un equip a Segona Divisió pot tenir projecció per ser un nou Getafe el qual la temporada vinent jugarà competició europea?
Sí, tant el Girona com el Getafe eren equips no coneguts, que no havien trepitjat pràcticament mai Primera Divisió. El Girona va jugar la Champions League la temporada passada. El Getafe jugarà competició europea la vinent. Per què no pot fer-ho el Sabadell?
Jo, que soc aficionat i soci d’un altre equip també blanquiblau, tinc l’esperança de veure el Sabadell entre els millors. Tot depèn d’una victòria: la d’avui. Tan sols ha de guanyar d’un gol per igualar la final. Si va remuntar un dos a zero en contra guanyant per tres gols a zero al Real Madrid Castilla, no serà capaç de guanyar avui? Oi tant que sí! Jo hi confio.
Soc conscient també de les dificultats que té qualsevol equip català per arribar a dalt de tot. Soc conscient que un club com el Barça és capaç de menjar-s’ho tot buidant de qualitat els equips catalans. Si li passa a l’Espanyol on cada estiu jugadors molt joves, per no dir nens, passen a les files blaugranes, què no els deu passar a la resta? És més que significant que la Comunitat de Madrid tingui cinc equips al futbol professional i Catalunya, que és molt més gran i amb equips fundadors de la lliga, només en tingui tres. Quantes vegades s’ha manifestat el conjunt de clubs de Catalunya denunciant privilegis atorgats per les institucions en favor del Barça? Moltes. El futbol català no és només un club, sinó que el formen l’Espanyol, el Girona, el Nàstic, el CE Sabadell, l’Europa, el Sant Andreu i tants i tants d’altres que pateixen els tentacles del Barça.
El CE Sabadell té l’oportunitat de ser el nou equip català que milita al futbol professional i això també és una notícia magnífica des del punt de vista social. Les institucions hauran de fixar-se en un nou equip i ser conscients de la magnitud que això comporta.
Així com diu l’himne del Sabadell: “Lluitant per assolir aquesta glòria, que ens ha portat l’esforç tants i tants anys”, animem-lo avui des de l’estadi o des de casa perquè aquesta nit podem ser una ciutat que torna a ser important en el món del futbol.
Honor al Sabadell! Honor a la ciutat!