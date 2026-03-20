Immigració: entre la negació i la demagògia

Sabadell viu en primera línia els efectes d’una política migratòria marcada per la improvisació i per propostes que, en molts casos, mai no es podran aplicar. La immigració irregular és un dels grans reptes estructurals d’Espanya i, precisament per això, no es pot abordar ni des del bonisme que nega els problemes ni des del populisme que promet solucions impossibles.
En l’últim ple municipal vam debatre una moció sobre aquesta qüestió. Des del Partit Popular vam optar per l’abstenció, no per manca de posició, sinó per responsabilitat. Perquè aquest debat exigeix realisme. La realitat a Sabadell és evident: la població estrangera ha crescut de manera sostinguda en els darrers anys. Això no és un problema en si mateix. El problema apareix quan aquest creixement no va acompanyat de planificació, integració laboral i prou recursos.
La nostra ciutat ja té un mercat de l’habitatge tensionat, amb preus a l’alça que dificulten l’accés a moltes famílies. A això se suma la pressió creixent sobre els serveis socials, la sanitat i l’educació, que han d’assumir una demanda cada cop més gran sense un increment equivalent de recursos. Negar aquests efectes és irresponsable, però també ho és oferir solucions màgiques.
El Govern ha optat per regularitzacions massives sense una planificació clara ni prou memòria econòmica. A la pràctica, això trasllada la pressió a comunitats autònomes i ajuntaments com Sabadell. Això no és política migratòria, és improvisació. Però davant d’aquest desordre, tampoc són serioses les propostes que prometen expulsions massives o prioritzar per llei uns treballadors sobre uns altres. Són mesures inviables jurídicament i materialment, que només generen frustració.
La política responsable consisteix a dir la veritat, no allò que genera més aplaudiments. Des del Partit Popular defensem una via clara: ordre en els fluxos migratoris, integració vinculada a l’ocupació i compliment estricte de la legalitat. Cal aflorar l’economia submergida que avui explota milers de persones i debilita el nostre estat del benestar, i actuar amb fermesa davant del frau i la delinqüència, perquè el problema no és l’origen, sinó el comportament.
A Sabadell i a Espanya és benvingut qui ve a aportar, a treballar i a integrar-se. Però no hi té cabuda qui ve a delinquir o a viure de les ajudes socials de manera permanent. Ara bé, tampoc podem caure en el parany d’assenyalar tots els immigrants: la nostra Constitució és clara, igualtat davant la llei.
Sabadell no necessita ni discursos que neguen la realitat ni promeses que no es poden complir. Necessita una política migratòria seriosa, basada en la legalitat, la integració i el sentit comú. Ni negar els problemes ni prometre l’impossible: això és fer política responsable.