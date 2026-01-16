El cantant Julio Iglesias és notícia després que dues extreballadores de les seves mansions de la República Dominicana i les Bahames hagin presentat denúncies per agressions sexuals i altres delictes com humiliacions i pràctiques de semiesclavitud. Unes acusacions que surten d’una investigació periodística entre ElDiario.es i Univision Noticias amb moltes proves i testimonis relatats i contrastats. Gràcies a aquesta publicació, la Fiscalia està investigant el cas, però ja tenim tots els cunyats de barra de bar, amb puret als dits i cigaló a la mà, que han dit allò de “i la presumpció d’innocència, què?”. I a l’altra banda, gent pública fent el ridícul com Ramón Arcusa del Duo Dinámico a La COPE: “Si una noia se sent violada, no pots esperar cinc anys a dir-ho”. I el pitjor de tot, dones pensant-ho i dient-ho en veu alta: “Doncs que haguessin marxat de casa”.
Ai, Antònies! Com us ha passat el patriarcat per sobre que realment creieu que unes dones, joves, sense estudis, manipulables i sense recursos són capaces de fugir corrents i confiar en un sistema judicial i policial! I a sobre creure que et puguin defensar d’una agressió per part d’un artista d’escala mundial.
Com sempre, les víctimes revictimitzades i eternament qüestionades. Un panorama que ni les protegeix ni les deixa viure en pau. Tots els casos de violacions i abusos sempre s’acaben destapant per una valenta que denuncia. I si no passa més sovint és perquè les dones continuen tenint por de l’agressor o de tot el sistema que els protegeix i d’aquest qüestionament constant, tot i que hi hagi milions de proves i testimonis.
Creieu que haurien cregut una noia el primer dia que li va fer un tocament, si hagués anat a denunciar per abús a una comissaria? És que es comença així, amb poca cosa, per fer-te confondre, per fer-te dubtar, per aprofitar-se de la teva situació, cultura i edat. Per sort, encara hi ha valentes que passen al davant, parlen i denuncien, només així s’obre camí a tota la resta de dones, per salvar-nos, fins i tot salvaran aquelles que avui diuen: “Segur que ho han denunciat per pasta”.