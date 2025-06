La ciutat, a bon ritme

Fa uns dies es va celebrar un acte organitzat per Sabadell Cercle d’Entitats –ens que aplega més de 140 entitats ciutadanes de tota mena–, en què es va fer balanç de la primera meitat del nou mandat del govern de la ciutat que encapçala Marta Farrés. El resum d’aquell acte, després d’escoltar totes les qüestions plantejades pels organitzadors, pel públic assistent i per la premsa local, és que tenim una ciutat que camina a un bon ritme, podríem dir que amb una bona i constant marxa.

Segur que hi ha molts problemes encara per resoldre, i a l’acte mencionat en van sorgir molts i variats, però tant pel nivell de resposta com per l’empenta mostrada per qui lidera la ciutat des de ja fa sis anys, es pot assegurar que estem en bones mans i que es treballa molt i bé en benefici de la ciutadania de Sabadell.

De fet, l’acte responia a un compromís del govern municipal i de l’alcaldessa d’oferir un repàs anual de com s’estan duent a terme els objectius polítics i de gestió en els diversos àmbits municipals. És una manera de retre comptes davant les entitats ciutadanes, i a través d’elles davant la ciutadania en general. Els compromisos adquirits a través d’un programa de govern, que en el cas de Sabadell va obtenir un suport molt majoritari en les darreres eleccions municipals, no només s’han de validar en acabar el mandat, al cap de quatre anys, sinó que és convenient que es produeixi aquesta rendició de comptes –el que els anglosaxons anomenen accountability– al llarg del mateix mandat. Es tracta d’explicar i justificar les decisions que es van prenent en els diversos àmbits de gestió.

Aquesta rendició de comptes, que es produeix a través d’institucions representatives com els Parlaments en els àmbits de govern més general, és bo que en l’àmbit municipal es traspassi del reducte del Ple municipal i es produeixin trobades, diàlegs i debats com el mencionat acte impulsat per Sabadell Centre d’Entitats.

A partir dels 9 compromisos contrets per l’actual Govern de la ciutat a l’inici del seu mandat, i també de les conclusions extretes d’una enquesta realitzada pels organitzadors entre les entitats associades, es va poder plantejar una conversa en què es van abordar pràcticament tots els àmbits de la política municipal. Des de la promoció econòmica i la cohesió social, fins a la cultura. Des del pes excessiu de la burocràcia administrativa fins a les dificultats per trobar habitatge, qüestió que darrerament centra l’atenció política i mediàtica en els diversos nivells de govern. Des de l’urbanisme fins a la seguretat o el finançament municipal. Es varen abordar molts i diversos aspectes de la gestió municipal, alguns de molt concrets. I de tots es va obtenir una resposta per part de l’alcaldessa.

Resposta que, com és lògic, no sempre es pot correspondre amb les aspiracions de tothom. Però va quedar clar que tots els problemes, preocupacions i aspiracions són a l’agenda. Que cal prioritzar els problemes i les solucions, i que cal fer-ho sense deixar ningú enrere.

Des dels grups polítics d’oposició municipal es pot criticar la tasca que porta a terme el Govern de la ciutat. És una part de la seva feina. També es poden plantejar i oferir alternatives si se’n tenen. Es pot arribar a dir que el govern municipal, i la mateixa alcaldessa, dediquen molt o massa temps a publicitar allò que fan. Però se’ls fa difícil negar que la ciutat en conjunt està agafant dia rere dia, mes rere mes, un gran ritme d’avenç en pràcticament tots els àmbits locals, tant l’econòmic, com el social, el cultural, o el de l’espai urbà. Pot ser que el nostre carrer encara no estigui prou arreglat o il·luminat, però sabem que ens arribarà la millora més aviat que tard. El llistat de greuges sempre és més fàcil de fer i d’amplificar que l’adopció de les solucions. El més important per a la ciutadania és que el ritme de la ciutat no es pari i que els avenços siguin clars i per a tothom. I aquesta és la impressió positiva que actes com el mencionat han ajudat a fer més evident.