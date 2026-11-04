ARA A PORTADA

Opinió

La degeneració

"Fa dècades que presidències, direccions i una infinitat de càrrecs de confiança es distribueixen amb criteris en què la fidelitat política pesa massa sovint més que el mèrit i la capacitat"

04 de novembre de 2026

L’alta velocitat ha estat durant dècades un motiu d’orgull a Espanya. Va vertebrar el país i demostrava que sabíem fer les coses bé. Avui, després de les tragèdies d’Adamuz i Urda, aquell orgull s’ha tenyit de tristesa i indignació. I és inevitable preguntar-se: què ens ha passat?

No pretenc explicar les causes d’uns accidents que encara s’investiguen. Seria una frivolitat. Però sí que vull parlar d’una realitat que va més enllà del ferrocarril: la colonització de l’administració i de les empreses públiques pels partits polítics. Una anomalia que hem acabat normalitzant.

Fa dècades que presidències, direccions i una infinitat de càrrecs de confiança es distribueixen amb criteris en què la fidelitat política pesa massa sovint més que el mèrit i la capacitat. No tots els nomenats són incompetents, evidentment. El problema és que el sistema premia agradar a qui nomena abans que respondre davant de qui paga i utilitza els serveis públics: la ciutadania.

Adif és una bona mostra del risc que comporta aquest model. Una infraestructura ferroviària no es pot gestionar a cop de titular, ni amb els terminis d’una campanya electoral. Requereix professionals independents, manteniment rigorós, inversions ben planificades i direccions capaces d’escoltar advertiments incòmodes. Perquè inaugurar una línia dona fotografies; conservar-la en condicions, poques.

A Urda s’investiga una cadena d’errors tècnics i humans. Cal determinar totes les responsabilitats, també les individuals. Però seria massa còmode quedar-se amb l’últim treballador que va prendre una decisió. Els sistemes de seguretat han d’estar preparats precisament perquè un error no acabi en catàstrofe. I garantir-ho és responsabilitat de qui organitza, dirigeix i governa.

Aquí és on apareix la nostra partitocràcia. Els d’avui assenyalen els d’ahir; els d’ahir exigeixen explicacions que no sempre van donar quan governaven. Entremig, uns professionals que mereixen respecte i uns ciutadans que reclamen una cosa tan elemental com poder confiar en el tren.

No n’hi ha prou amb canviar un ministre o un president d’empresa pública. Cal trencar les xarxes clientelars, reduir dràsticament el nombre d’assessors, seleccionar directius per mèrit i capacitat, perseguir la corrupció sense excepcions i limitar la permanència en els càrrecs polítics. Dos mandats haurien de ser suficients per servir, i no per instal·lar-se. Calen institucions que no depenguin de la necessitat d’agradar a un partit, sinó de la responsabilitat de servir la societat.

Perquè el problema no és només ferroviari. És un sistema polític sense voluntat de regenerar-se, que confon governar amb ocupar institucions i que dissuadeix qui voldria participar en política sense deure favors a ningú.

La millor manera de respectar les víctimes no és competir per repartir culpes, sinó impedir que una tragèdia torni a repetir-se. És lluitar contra l’actual degeneració. I això exigeix alguna cosa més difícil que una dimissió: assumir que l’administració no és patrimoni dels partits, sinó dels ciutadans. Potser per això gairebé ningú no vol començar per aquí.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Altres opinions