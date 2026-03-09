La lluita per la igualtat ha de ser unitària

Sabadell va tornar a sortir al carrer per reivindicar els drets de les dones diumenge passat, Dia Internacional de la Dona. “Les feministes hi som”, va ser la proclama més repetida de la manifestació del 8-M a la nostra ciutat, que va reunir centenars de persones amb un sol crit. Les concentracions es van repetir arreu de Catalunya i d’Espanya, una demostració més que la lluita feminista, per la igualtat i els drets, té un ampli suport social entre les dones i també entre els homes, i que encara hi ha molt per fer en aquest sentit.
En un context global de regressió de drets, amb l’extrema dreta en auge, és més necessari que mai que hi hagi unitat dins del feminisme. A Barcelona, a Madrid, a València, a Bilbao i a Pamplona vam veure dues manifestacions separades per la fractura interna que es manté des de fa anys per la llei trans, la prostitució i el subjecte polític del moviment. La divisió sempre resta i mai suma, i el moviment en defensa de la dona, de la igualtat, d’una societat feminista avançada, sempre ha de passar per davant de les picabaralles entre uns i altres.
Al Diari la nostra vocació es manté intacta coincidint amb el 8-M i tots els dies de l’any. Volem una igualtat real entre homes i dones, reduir la bretxa salarial existent i que es deixi de penalitzar la maternitat en els llocs de treball. Cal garantir una conciliació laboral i familiar i avançar perquè el treball domèstic i les cures es reparteixin de manera equitativa. I, per sobre de tot, hem de llançar el missatge que no hi haurà més víctimes de violència de gènere. Que no tolerem cap mena de maltractament. Cal castigar l’home maltractador a nivell social i amb les penes pertinents.