Lligar amb la IA? La IA és Déu!

Hi ha gent, molta gent, massa gent a qui li agrada molt qualsevol innovació tecnològica, però molt, molt. Hi tenen una fe absoluta. No s’adonen que si darrere hi ha grans empreses multinacionals no és perquè els seus amos siguin benefactors de la humanitat sinó individus que volen fer negoci, molt negoci. Que els màxims amos de l’univers estiguin com una llumenera ens hauria de fer sospitar. Hi ha gent que s’han fet rics molts rics amb ChatGPT, TikTok, WhatsApp, Messenger, Instagram, X, Chrome Browser, Google, YouTube, Facebook, Telegram i altres ximpleries que ens fan perdre els diners, el temps i la salut. Són éssers com Mark Zuckerberg, Elon Musk, Larry Page, Sergey Brin, Pàvel Dúrov, Zhang Yiming, que com que tenen tants diners i tant poder tenen la síndrome d’Hybris. És a dir, han embogit.
La IA ja ens mana en molts àmbits de la vida. No rigueu, ara ja veiem les pel·lícules que ens diu l’algoritme de Movistar, Filmin, etc. Les pel·lícules i les sèries les dissenyen amb IA i d’aquí a poc temps els actors i actrius seran creats amb IA. Ens informem amb un altre algoritme que bàsicament ens dona notícies des del punt de vista feixista. Qualsevol plantejament, ja no d’esquerres, sinó simplement humanista queda esborrat del món digital. A les escoles i universitats els professors encarreguen els exàmens a la IA, els alumnes responen amb treballs fets amb IA, que a la vegada són avaluats per la IA del professor. A les empreses acabaran acomiadant el 90% dels treballadors. Els únics treballadors que quedaran seran el servei domèstic i cambrers.
Aquesta beneita confiança amb la tecnologia porta molta gent a lligar per Internet. Com que ja tinc una edat no en tinc ni idea, però dues persones de 30 anys fa uns dies dinant m’ho van explicar. Em diuen que hi ha éssers que quan queden amb una persona que han conegut a Tinder, Bumble, Badoo, Happn, Hinge o Meetic agafen un atac de pànic quan algú interactua, perquè no saben què dir a la possible parella. Li pregunten a la IA com han d’interpretar la resposta i com respondre. Crec sincerament que estem molt a prop del dia que la IA del Pep es connectarà a la IA de l’Anna i entre les dues IA establiran les regles de la relació o no relació. Si sortiran plegats a sopar, si faran l’amor o no, etc. Suposo que en cas que la cosa vagi bé, és a dir, que les IA dels dos es posin d’acord, acabaran decidint on viure, on anar de vacances, si van al cine, al futbol, al teatre o a fer excursions. De fet, les IA respectives un dia se’ls activarà un algoritme que calcula l’edat de la parella, els seus estudis, els seus historials clínics, la situació de la seva carrera professional i en cas necessari els plantejarà que potser és hora de tenir un fill.
No estaran entrenats per a cap decisió. No en sabran. Com ara. Podeu pensar que això no serà mai així perquè la gent sap pensar i aturarà aquest món distòpic que albirem. Error.
Que mani Trump és el resultat de tota aquesta IA incorporada al món social, cultural i polític. El feixisme està ja aquí entre nosaltres: ha eliminat l’autonomia moral. I la gent no se’n vol adonar. Retrocedim a, 1713, quan es crida a la resistència: “Despertau-vos catalans, despertau-vos catalans adormits; no sepulteu la vostra honra, vostres lleis i la llibertat de la vostra pàtria estimada en la negra obscuritat d’una perpètua esclavitud”. Abans Felip V, ara el VI el preparao i Trump. Ara que tothom és ateu, molta gent té fe en la IA. No anem bé.