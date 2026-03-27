Petites coses que no funcionen a Sabadell

Sembla lògic pensar que si hom reclama coses molt grans, cares i complicades, l’Ajuntament no hi pugui posar remei. Avui exposaré, com quasi sempre, una cosa molt senzilla, però que costa molt, molt moure-la. Des de fa uns anys hi ha una filera de contenidors per tirar la brossa a la mateixa Gran Via (carrer Comte d’Urgell) a l’altura del carrer Piferrer. Els camions no podien passar pel carrer Comte d’Urgell i es va decidir fa anys posar els contenidors al carril de la Gran Via pròpiament dit. A la zona, hi viu molta gent, només al meu bloc hi ha 53 pisos, però hi ha molts més de blocs a l’entorn. És clar que per la banda de la circulació de cotxes no es pot tirar les deixalles perquè seria extremadament perillós.
És difícil descriure el lloc on van posar els contenidors. Hi ha un parterre amb molt de desnivell. Per accedir-hi, l’Ajuntament va fer una escala de set graons i un petit replà que dona al contenidor gris. Aquesta és la raó que molta gent gran ho aboqui tot en aquest contenidor, que és l’únic accessible. Els altres contenidors del reciclatge estan posats en fila i per accedir-hi només es pot fer trepitjant un inexistent parterre i cal baixar uns 25 centímetres fins a tocar terra. La zona des d’on posar els productes per al reciclatge, està ple d’arrels i, a més, sobresurt una mànega negra semisubterrània. Tot són entrebancs. Fa unes setmanes una dona de més de setanta-cinc anys va ensopegar i va caure. Jo vaig a tirar-ho a una cantonada perquè anar amb un carro de la compra ple de bosses per anar tirant les coses a cada contenidor és molt complicat i el carro es bolca pel fort pendent que hi ha.
El febrer del 2025, la comunitat de veïns va fer arribar a l’Ajuntament de forma oficial un escrit explicant aquest afer. La resposta va ser de campionat, l’Ajuntament deia que no es podia trepitjar la gespa del parterre. Quedava clar que no es van preocupar d’entendre l’escrit que era molt diàfan, ningú va trucar a qui signava, ni ningú va anar a veure què passava. Per cert, de gespa fa anys que no en queda, però si n’hi hagués, només volant podries tirar les deixalles. Com tothom sap, els sabadellencs ho podem fer tot, però volar encara no. Hi ha més comunicacions dels veïns. L’abril del 2025, l’Ajuntament va informar que s’havia demanat al servei d’obres “que avaluï la possibilitat de fer alguna actuació”. Després d’insistir-hi, el març del 2026 diuen “que avaluï la possibilitat de fer alguna actuació” (Copiar i enganxar). A més, atenent les normes de transparència ens sembla que mantenir en l’anonimat les respostes no és gaire raonable i ho fa tot molt difícil. D’altra banda, entenc que no les firmi ningú, dona impunitat en el despropòsit i en aquest article posaria el nom de l’irresponsable. Són, en total, quatre gestions infructuoses de ciutadans que exerceixen el civisme.
Humilment, demanaria a l’Ajuntament que enviï algú a veure el nyap i facin una proposta. Si cal, m’ofereixo a fer de xerpa i acompanyar-los en la visita. El que seria lògic seria continuar el replà fins al darrer contenidor i fer una rampa. De passada es podria pintar un pas zebra per travessar el carrer fins als contenidors. O fer el carrer només per a vianants i els camions que recullen el reciclatge. Algú va decidir posar els contenidors a dalt sense pensar en la gent. Esperem que els serveis municipals es posin de veritat a treballar per resoldre aquesta qüestió. Tampoc reclamo les obres de la Sagrada Família. És una intervenció molt, molt modesta.