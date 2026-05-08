Quan arriba maig

El mes de maig no és un mes qualsevol per als rocieros de Sabadell i a l’Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío així es percep. En aquests dies es respira un ambient molt especial abans de la sortida un any més cap a la Romería del Rocío (Huelva), la més multitudinària d’Espanya i d’Europa, i tot es nota al rostre de la gent. La il·lusió, els preparatius, els nervis i l’emoció es barregen entre els germans i peregrins que ja compten els dies per retrobar-se amb la Virgen del Rocío i viure una experiència marcada per la fe, la convivència i la tradició.
La setmana vinent, l’Hermandad celebrarà el Tridu a la Virgen del Rocío a la Parròquia de Sant Francesc d’Assís, que culminarà amb la Missa de Romeros, el Pregó i la Vetllada Rociera que tindran lloc el proper dissabte 16 de maig, veritable tret de sortida de l’Hermandad cap al Rocío. Durant aquells dies, la parròquia i l’Hermandad es converteixen en un punt de trobada per a desenes de fidels i devots que participen en els cultes amb entusiasme i devoció.
La Missa, el Pregó i la posterior Vetllada Rociera tornaran a reunir famílies, amics i col·laboradors en una nit carregada d’alegria, sevillanes i convivència. No hi faltaran els cants, l’ambient festiu i el record de tants camins compartits al llarg dels anys. Per a molts germans, aquests actes representen l’inici emocional d’un pelegrinatge que fa mesos que preparen amb una enorme dedicació, i si no que ho preguntin a Ángeles i a María del Mar, Hermana Mayor i Alcalde de Carretas respectivament per a aquest any.
L’Hermandad, fundada l’any 1992, no ha faltat cap any a la cita amb la Blanca Paloma durant els dies de la seva Romeria, i no es pensin que és fàcil organitzar la participació de l’entitat durant una setmana a més de mil quilòmetres de distància, amb prop de 100 assistents a la Casa de Hermandad i al voltant de 200 peregrins per al camí del Rocío des d’Almonte fins a l’Aldea, recorrent l’històric i molt rociero Camino de los Llanos. La logística és complexa i requereix coordinar i tenir en compte una infinitat de detalls, però l’equip humà que compon la Junta de Govern que tinc l’honor de presidir s’hi bolca de manera desinteressada durant tot l’any perquè tot surti a la perfecció i els rocieros de Sabadell puguin renovar un any més la seva promesa davant la Reina de las Marismas i complir amb la tradició.
A més dels elements organitzatius, la Romeria també suposa una experiència espiritual. Els peregrins recorren els camins de Doñana compartint vivències, pregàries, cançons i moments de fraternitat que enforteixen els llaços entre germans, aquest any amb l’acompanyament de Fra Miguel Ángel Coronado, OFM, rector dels Franciscans de Sabadell i director espiritual de l’Hermandad, que viurà el Rocío per primera vegada i a qui agraïm la seva total predisposició. Cada pas cap a l’aldea es viu amb intensitat, especialment en els moments més simbòlics del camí, en què la convivència i la fe prenen un significat especial, com és el descans del migdia amb els batejos rocieros, i l’arribada al Rocío amb la presentació oficial davant l’Hermandad Matriz d’Almonte amb la Carreta del Simpecado.
Una efemèride que requereix mesos de planificació i molt esforç; esforç que sempre resulta satisfactori per la bona harmonia dels germans de l’Hermandad i la finalitat tan enriquidora que ens mou a caminar per aquests camins de Doñana any rere any. Perquè per als rocieros de Sabadell, anar al Rocío no és únicament participar en una romeria singular, sinó mantenir viva una tradició que forma part de la seva identitat i transmetre a les noves generacions l’amor i la devoció cap a la Virgen del Rocío, que ens espera, com sempre, en la seva processó del Lunes de Pentecostés per recordar-nos que tot ha valgut la pena.