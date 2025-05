‘Start-ups’ a l’àgora de Sabadell

La decisió estratègica de traslladar la redacció d’aquest Diari a la plaça de Ricard Simó Bach fou un encert absolut. Ja al seu dia, en un article brillant, l’historiador Jordi Serrano va il·lustrar-nos sobre la biografia de l’autor de Sabadellencs morts a l’exili. El motiu del meu elogi és més terrenal: la ubicació en un local a peu de carrer, cantoner per partida doble, amb façana de vidre i accés per una plaça plena de terrasses de bars suposa una combinació imbatible. Un racó urbà que va cobrant vida a mesura que avança el dia, amb efervescència a l’horabaixa, i que connecta epidèrmicament el rotatiu amb les persones i les seves històries. Un indret que, ben segur, hauria entusiasmat el gran Joan de Sagarra, que ara hem perdut i del qual tant enyorem les seves terrasses.

En aquest entorn privilegiat vam organitzar dijous passat els de la Xarxa Onion, juntament amb el Diari, un esdeveniment que vam anomenar Startups and Beers. La raó, ben senzilla: taula rodona amb empreses tecnològiques a la redacció i, en acabat, networking amb els assistents prenent una cervesa a l’Olut. Les coses simples acostumen a funcionar. Ni el xàfec que va caure just abans va impedir que tot sortís rodó.

En Manel Camps va conduir la sessió de manera admirable i el format obert i fresc va possibilitar que els participants se sentissin amb confiança per compartir idees, propostes i reflexions. Vaig gaudir especialment amb les lliçons de management amb què va obsequiar-nos l’Oriol Fuertes de Qida. Va ressaltar la fortalesa mental necessària per no defallir quan, per exemple, presentes un projecte a 150 inversors i 146 et diuen que no. “Si sues, sua per l’esquena”, va aconsellar a la sala.

L’Oriol va defensar una idea que costa d’escoltar públicament: no tothom serveix per emprendre. És una veritat incòmoda. En el dia a dia empresarial, cal desenvolupar moltes competències per les quals ningú ens ha preparat. Quan les coses no surten tal com un espera, que és molt sovint, cal aixecar-se, i fer-ho ràpid i havent après alguna cosa per evitar futures patacades.

La jornada va servir, sobretot, per donar visibilitat a l’enorme potencial del sector tecnològic vallesà. L’energia i il·lusió que van desprendre els assistents ens animen a continuar impulsant l’ecosistema.