Tanquem ja l’Oficina de Turisme a Sabadell

Cal urgentment tancar l’Oficina de Turisme abans no sigui massa tard. Els barcelonins, quan els Jocs Olímpics, tenien una gran il·lusió: que els estrangers els visitessin. Era un provincianisme que denotava manca d’autoestima. Si els Jocs haguessin anat malament, ens hauríem estalviat molts problemes. De fet, Antoni Farrés, un visionari, hi estava en contra, i per això a la ciutat no ens ha quedat cap instal·lació olímpica.
El nombre de turistes a Catalunya es va anar multiplicant de forma exponencial. Ara a Catalunya en tenim 20 milions cada any. Toquen dos turistes i mig per càpita (rl mig és que els turistes de borratxera no hi són tots). Ara tenim 8 milions de catalans, 8 milions de porcs i 20 milions de turistes. El problema és que com més turistes tenim, menys qualitat de vida, menys renda per càpita, més cars els restaurants i les botigues en general, més cars els lloguers, més car comprar un pis, més dificultats per circular pel país, més despesa d’aigua, més despesa energètica i sous més baixos. És a dir, cap avantatge.
La dada més preocupant és que, segons el nostre ajuntament, Sabadell és la ciutat preferida pels catalans per venir a viure-hi. La població de Sabadell creix l’any 2025 en 3.284 persones i se situa en els 225.430 habitants. Són la gent expulsada de la catàstrofe que estan provocant els turistes al port marítim. Anem molt però que molt malament. I ara aquesta gent que ve vol convertir Sabadell en una ciutat dormitori, sense cap arrelament a la ciutat, sense llegir el Diari de Sabadell perquè no els importa un rave el que passa aquí i els lloguers i els preus dels pisos ja han augmentat una barbaritat.
Llegeixo que l’Oficina de Turisme de Sabadell, de la Casa Duran, ha rebut més de 25.000 persones durant el seu primer any de funcionament. Un 94,64% de les persones que s’hi adrecen provenen de Catalunya, un 2,07% de la resta de l’estat i un 3,30% són visitants d’altres països. Estic molt però que molt preocupat. Primer per la salut mental d’aquests 23.500 catalans que no ha trobat cap localització millor que Sabadell, de veritat? Necessiten tractament especialitzat? No poden anar-se’n a Mura, a Cadaqués o a Viella? Afirmen contra tota lògica que als visitants els atrau la nostra història, el patrimoni i les activitats culturals. He quedat de pasta de moniato. Però a més hi ha 675 visitants de la resta de l’Estat i 825 estrangers. O sigui, són gent que poden anar a Florència, París, Praga, Sant Petersburg, Porto, Londres, però no, venen a Sabadell!
Sabadell és la millor ciutat del món, ho sabem tots els sabadellencs, però és preferible que anem dient que no tenim res, que som una ciutat grisa i que és molt millor viure a Terrassa. Així ens estalviarem molts problemes de cara al futur.
El problema de Sabadell és que el millor que té són les nostres lluites a l’hora d’aconseguir llibertats, el nostre Trentenari, fins i tot la gloriosa Vaga General del 1976. Però quasi totes elles són intangibles. Ens queda el Círcol Republicà Federal i la Cooperativa la Sabadellenca, que estan en estat lamentable i no són visitables. I l’Obrera ja la van tirar a terra.
En fi, aquí no volem turistes que tot ho emboliquen. Creen més problemes dels que arreglen. En les pròximes eleccions municipals votaré el partit que digui que tancarà l’Oficina de Turisme, que incomprensiblement existeix.