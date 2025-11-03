Tota mena de dol té dret a un espai digne

Com cada 1 de novembre, el cementiri municipal de Sabadell es va tornar a omplir de flors, espelmes i silencis compartits. Tots Sants és una d’aquelles jornades que connecten passat i present, un moment per recordar, encara amb més intensitat, les persones que ja no hi són.
Enmig d’aquest costum tan interioritzat, enguany el cementiri de Sabadell ha rebut la visita de centenars de famílies mentre avancen les obres que transformaran aquest espai en un entorn més amable, verd i accessible.
Les millores que s’hi estan fent no només són necessàries –i han permès que la jornada de Tots Sants transcorri amb normalitat al cementiri–, sinó que responen a una idea de ciutat que també cuida els espais del dol. L’urbanització del camí que unirà els cementiris Vell i Nou —amb nous arbres, bancs i zones d’ombra— vol donar continuïtat i dignitat a un lloc que mereix ser pensat amb sensibilitat.
I dins d’aquest projecte, la creació del nou espai de dol perinatal és una passa especialment significativa. Aquest tipus de dol, el que acompanya la pèrdua d’un nadó durant la gestació o poc després de néixer, ha estat durant massa temps ignorat. Fins ara, el cementiri no comptava amb un espai específic per acollir les famílies que ho pateixen, molts cops en silenci.
Incorporar-lo és reconèixer que tota pèrdua mereix ser viscuda i acompanyada, i que el dol, en qualsevol de les seves formes, té dret a un lloc digne. Per això, tota inversió en el cementiri és una inversió en humanitat. No és només una qüestió urbanística, sinó una aposta per la memòria i pel respecte.