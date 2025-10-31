Presumptes violadors a missa de 8

Presumptes violadors arreu del món anant a missa de 8? No és cap primícia. Abusadors, maltractadors i violadors aixoplugats sota l’ala de la religió durant anys, normalitzant l’ocultació de tota mena de pecats sota la manta de la bondat del déu (del qui sigui) de la redempció i del perdó. Al llarg de la història, les esglésies de tota classe de cultes han comès atrocitats, tant les institucions com els feligresos, i s’han encobert els uns als altres, sempre en detriment dels més dèbils.
I els qui més han de callar es passegen, darrerament, micro en mà, parlant de Déu i de la seva salvació d’una manera molt apassionada, gairebé abduït per una força espiritual devastadora. Això no seria cap estranyesa si no fos que a vegades aquests predicadors han estat detinguts, o bé qüestionats o investigats per delictes sexuals.
A totes aquestes persones que després es reconstrueixen personalment gràcies a la il·luminació divina i de reconduïment del camí que han perdut, els dic també que donin gràcies als bons advocats, a la premsa que els riu les gràcies i a la justícia que a vegades és una mica guenya. I potser et creus que quatre parenostres i dues avemaries et redimeixen a tu del remordiment (dels qui en tenen), però que no reparen el dany a la víctima siguis o no culpable, perquè sempre hi ha algú que sí que ha patit.
Jo només desitjo que aquest nostrusenyor a qui reseu us ensenyi de veritat de què va això del consentiment. I que les nenes que fan coreografies i ballen durant les celebracions d’aquest tipus d’esdeveniments vagin al tanto, perquè per donar testimoni de l’estima d’un déu i predicar el seu amor no cal utilitzar cossos femenins i infantils fent ballaruques, que ja veieu que tot sovint es confonen els senyors del que sí és sí i del que no és no.