Francesc Pi de la Serra te una Pi de la Serra té una cançó, Cançó en i, que diu: “La policia està al servei dels ciutadans, la servilia està al ciutei dels piutadans”. I acaba: “La servilia està al servei dels polimans, l’oligarquia... 1, 2, 3 salta pagès, que no ha estat res!” És una cançó de l’any 1976. No cal ser un geni per entendre que com que estàvem sota la dictadura de Juan Carlos I, era una cançó de protesta contra la policia. No és un error dir que hi va haver un temps en què érem sota la dictadura de Juan Carlos I, va passar entre el 22 de novembre del 1975 fins al juny del 1977. De fet, els ajuntaments i diputacions franquistes van durar fins a l’abril del 1979. Un any i mig de dictadura monàrquica. I encara avui no hem pogut fer un referèndum per dir si volem monarquia o república.
Vam lluitar perquè hi hagués llibertat i democràcia i el retorn de la Generalitat. Amb el temps es va crear pràcticament des de zero una policia de Catalunya: els Mossos d’Esquadra.
I resulta que uns feixistes van provocar un clar delicte d’odi davant l’institut escola públic de Sabadell, el Joan Sallarès i Pla. El motiu és que ofereixen una extraescolar de cultura àrab i amazic des de fa vint anys. Aquesta mateixa gent extremista reaccionària està en contra de la cultura catalana, de fet, està en contra de la cultura en general. Fan roda de premsa al davant l’institut en un evident acte de provocació. El barri respon amb un comunicat antifeixista amb associacions de veïns, entitat culturals, etc. La gent demòcrata es rebota i protesta. Els Mossos d’Esquadra en comptes de protegir els veïns de l’esquadrisme feixista, encapsulen els joves quan tothom se n’anava de retirada en direcció a la Granja del Pas. Guillem Fuster, regidor de la Crida, bregat en mil batalles, es veu a venir la maniobra, s’identifica, es dirigeix a un policia i demana parlar amb el cap de l’operatiu. El mosso li fot una hòstia amb una porra sense cap raó. Queden encapsulats amb les joves del barri Fuster i el diputat de la CUP Xavi Pellicer. Els Mossos han de frenar les ganes de pegar demòcrates. Fuster posa una denúncia per agressió amb el número d’identificació del mosso d’esquadra. Té un blau brutal a la cama. Tot és tan escandalós que fins i tot l’alcaldessa, Marta Farrés, ha demanat explicacions.
O sigui, que hem lluitat i paguem impostos per crear una policia que protegeix els feixistes contra els demòcrates. Per això no calien tants esforços, haver deixat la Policia Nacional o la Guàrdia Civil i els Pérez de los Cobos. En comptes de tenir la seu dels Mossos a la carretera de Prats, podríem arreglar la caserna de la Guàrdia Civil i tornar-la a omplir. Allí encara se senten de nit els crits de les brutals tortures als obrers sabadellencs, denunciades per Francesc Layret al Congrés dels Diputats. La consellera Núria Parlon del PSC, consellera d’Interior, té ara una gran responsabilitat, o castiga el mosso i el seu responsable i demana disculpes a Guillem Fuster, al diputat Xavi Pellicer i als sabadellencs o plega. La policia ha de servir per assegurar la convivència democràtica no per tòrcer-la. El dia que mani el PP i Vox i apliquin el 155, es quedaran amb la direcció dels Mossos. I no caldrà que canviïn res. L’ordre serà: continuïn el que ja fan, perseguir demòcrates.
Haurem de tornar a cantar: “La ciutacia està al pervei dels tinserdans, la lipocia està al versei dels taciudans”. Quina vergonya!