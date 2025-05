Una estació d’autobusos del Tercer Món

Si vingués un extraterrestre i anés a parar a l’Estació d’Autobusos de Sabadell perquè se li ha estropellat l’ovni i volgués desplaçar-se, no entendria res i es fotria un tret làser al seu centre vital.

Ara s’anuncia un any d’obres a l’Estació d’Autobusos de Sabadell i diuen que es faran a partir d’aquesta tardor. Sembla que la Generalitat destina dos milions d’euros a set estacions. La informació és la típica de les institucions, deuen saber quants diners toquen a Sabadell? Fem la divisió i són 285.000 euros.

També pot ser que en destinin la major part a les altres sis i a Sabadell en toquin 3.250. Per l’estat deplorable de l’estació, 285.000 euros són massa poc i no queda clar què hi volen fer. A parer meu, caldria fer-la de nou del tot. Periòdicament en aquestes pàgines critico l’estat lamentable d’aquesta estació. Sobretot quan vaig a fer-ne ús i me’n faig creus de l’estat d’abandonament en què està. L’arquitecte o urbanista que la va dissenyar és un psicòpata que mai, mai ha agafat el transport públic interurbà.

Deveu pensar: per què ho dius? Deveu estar pensant: per què no n’ha agafat cap? Perquè es taria congelat, ofegat o mort de cop de calor. No hi ha res per aixoplugar-se. I per què dic que és un psicòpata? Perquè fent-la així demostra tenir mania a tota l’espècie humana. El servei d’atenció està tan lluny que s’ha pogut: a l’antiga estació de tren. Si vas a buscar un autobús perquè ho has vist anunciat a Internet i arribes a lloc, no hi ha cap indicació d’on surt.

Mires l’indicador electrònic i si esperes que el teu autobús passi a les 17.15 h, diu que passa a les 19.40 h, per exemple. Ostres, ostres, penses que t’has equivocat mirant els horaris a Internet. Recordes que dins de l’antiga estació a vegades està obert i et poden donar informació. Hi vas i si tens sort i preguntes sobre l’horari et diran: no facis cas de res de l’indicador, que fa anys que no va. Per no donar ensurts, almenys el podrien desconnectar, no? Si no, no et queda més remei que preguntar a la gent: el que va a Santa Perpètua d’on surt i a quina hora? En trobes dos que estan com tu.

Un tercer diu: “Em sembla que surt de la via 5, però no n’estic segur.” Et vas fotent nerviós. Que l’Ajuntament fiscalitzi el projecte i les obres. No pot ser que no hi hagi cap espai on arrecerar-se en cas de pluja, de fred, de vent o de sol. La coberta està tan amunt, que no té cap funció real. Caldria una oficina d’informació i un bar per esperar l’autobús. I, mentrestant, no es fan les obres, trigarem anant bé un any a posar a cada columna/andana els llocs on van els autobusos i una vitrina amb els horaris.

I de passada arreglar l’indicador electrònic tampoc deu costar tant, no? El meu model és Caldes de Montbui, on hi ha un bar i una oficina d’informació, lloc on arrecerar-se i on a les andanes tens una paret que et protegeix l’esquena.

El transport públic interurbà de Sabadell és molt deficient, però, a més, és desconegut per un gran públic. La Generalitat podria fer un anunci que digui: “No agafeu transport interurbà! Ho fem impossible perquè us volem amargar la vida!” I llestos.