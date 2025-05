FOTOS | Retiren centenars de llaunes abocades al riu Ripoll

El riu Ripoll torna a estar en el centre del debat per l'aparició de diverses llaunes en un dels seus trams de pas per Sabadell. Segons han confirmat fonts municipals en les últimes hores, els elements han de ser retirats aquest dimecres per fer neteja i que quedi l'espai net.

L'actuació arriba poques hores després que el grup municipal d'Esquerra Republicana expressés la seva preocupació per l'estat del riu. "Alertats per veïns, hem comunicat al Govern i a la resta de grups l'abocament de centenars de llaunes de begudes perquè hi puguin actuar els serveis municipals. Un acte d'incivisme greu i indignant", va manifestar el regidor republicà Gabriel Fernández a través de les xarxes socials.

El partit ha compartit amb diferents vídeos l'estat actual en un dels trams. Les imatges mostren la degradació de l'espai. Una estampa que els treballs del personal de CIPO ha de permetre transformar, per recuperar un millor aspecte en aquest punt. Agents de la Policia Municipal s'hi han desplaçat en les últimes hores per garantir la seguretat i començar-hi a actuar.

Fotos de Juanma Peláez:

Brutícia al riu Ripoll

Juanma Peláez

