Els abonaments de Rodalies continuaran sent gratuïts fins al 30 d'abril

La mesura també s'ha aplicat en els trens de mitjana distància i regionals

  Un tren de Rodalies, passant per Can Llong
Publicat el 31 de març de 2026 a les 09:31

Els abonaments gratuïts per als trens de Rodalies, mitjana distància i regionals de Renfe continuaran sent gratuïts fins al 30 d’abril a Catalunya. La mesura compensatòria es va establir després del sinistre de Gelida, que va obligar a suspendre el servei a tota la xarxa de Rodalies. Tot i que inicialment només havia de durar un mes, des del 26 de gener fins al 26 de febrer, la gratuïtat va acabar allargant-se fins al 15 de març, quan l’executiu català va estimar que es podria recuperar la normalitat a tota la xarxa. Posteriorment, es va allargar fins el darrer dia d'aquest mes i, finalment, s'ha ajornat fins al 30 d'abril. 

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, es va comprometre a mantenir la gratuïtat fins que es recuperi la normalitat al servei de trens. Alhora, va assegurar que el 90% de les limitacions temporals de velocitat (LTV) vinculades a la crisi de Rodalies i establertes des del sinistre s’aixecaran a l’abril mentre que alguna es pot allargar fins a principis de maig. Fa unes setmanes, en una roda de premsa, la consellera es va mostrar satisfeta amb les inversions que s’estan fent a la xarxa ferroviària, que des de l’accident de Gelida ja superen els 110 milions d’euros. 

