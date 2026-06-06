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Sabadell

Un camió topa amb un arbre a la Creu Alta

L'accident, a la ronda de Zamenhof, va obligar els Bombers a retirar l'arbre que ocupava la via, sense que es registressin ferits

  • Actuació dels Bombers a la ronda de Zamenhof -
  • Actuació dels Bombers a la ronda de Zamenhof -
  • Actuació dels Bombers a la ronda de Zamenhof -
  • Actuació dels Bombers a la ronda de Zamenhof -
  • Actuació dels Bombers a la ronda de Zamenhof -
  • Actuació dels Bombers a la ronda de Zamenhof -
Publicat el 06 de juny de 2026 a les 13:30
Actualitzat el 06 de juny de 2026 a les 13:32

Un camió va topar aquest divendres 5 de juny amb un arbre de petites dimensions a la ronda de Zamenhof, al barri de la Creu Alta. L'avís als Bombers es va rebre a les 22.04 hores.

Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar una dotació de Bombers, que va comprovar que no hi havia persones ferides ni tampoc altres danys materials. L'arbre, però, havia quedat ocupant part de la calçada.

Els efectius van procedir a tallar i retirar l'arbre per restablir la normalitat a la via. L'actuació es va completar en poc més d'un quart d'hora, donant per finalitzat el servei sense incidències destacables.

FOTOS DE JUANMA PELÁEZ:

  • Actuació dels Bombers a la ronda de Zamenhof
  • Actuació dels Bombers a la ronda de Zamenhof
  • Actuació dels Bombers a la ronda de Zamenhof
  • Actuació dels Bombers a la ronda de Zamenhof
  • Actuació dels Bombers a la ronda de Zamenhof
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