ARA A PORTADA
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Remuntada èpica del CE Sabadell en una Nova Creu Alta pletòrica que somia en gran Marc Segarra Rodríguez
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Ramon Espadaler: “Cal més policia, agilitzar els judicis i ampliar les presons per reduir la criminalitat” Albert Acín Serra
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Un barri narrat en primera persona per llibres que parlen: "De Torre-romeu, al món!" Jan Cañadell Puigmartí
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Un camió topa amb un arbre a la Creu Alta
L'accident, a la ronda de Zamenhof, va obligar els Bombers a retirar l'arbre que ocupava la via, sense que es registressin ferits