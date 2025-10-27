El Ple de l’Ajuntament de Sabadell ha aprovat aquest dilluns una moció en defensa del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 10 de setembre de 2025 que limitava el paper del català, l’aranès i la llengua de signes catalana en el sistema educatiu no universitari.
La moció, impulsada per la Crida per Sabadell, ERC, Sabadell En Comú Podem, Junts per Sabadell i el regidor no adscrit Gabriel Fernàndez, ha comptat també amb el suport del PSC, malgrat els vots en contra del PP i el partit de'extrema dreta.
Durant el debat, els grups que han presentat la moció han defensat que la sentència del TSJC “desmantella una part essencial del marc legal que blindava el català” i representa “un atac directe al model d’escola catalana i a la immersió lingüística”. Segons el text aprovat, el català continua sent una llengua en situació de minorització i només una protecció activa garanteix la seva transmissió i ús normalitzat.
El vot favorable de la majoria del Ple permet ara que l’Ajuntament insti el Govern de la Generalitat a recórrer la sentència i reforçar el marc legal que protegeix l’ús del català a l’escola. Òmnium Cultural, l’ANC, la Plataforma per la Llengua i el Consell per la República s’han posicionat a favor de la iniciativa, que subratlla la importància del català com a element d’identitat, cohesió social i inclusió.