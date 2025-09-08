Sabadell commemorarà la Diada en un acte el pròxim 11 de setembre

Sabadell farà un acte institucional el pròxim dia 11 de setembre per a la Diada Nacional de Catalunya, com cada any, en commemoració a la darrera defensa de Barcelona el mateix dia, però de l’any 1714. La trobada es durà a terme a la zona del pont del llac del parc de Catalunya, a l’Eix Macià, i l’ofrena floral s’obrirà a la ciutadania a partir de les 10 h del matí, després que l’alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, inauguri l’acte institucional en representació de l’Ajuntament de Sabadell.
Desenes d’entitats socials, veïnals, culturals, esportives, econòmiques i diversos partits polítics –l’any passat hi van assistir tots menys l’extrema dreta–, entregaran detalls florals una vegada ho hagi fet l’alcaldessa, així com ho faran, també, comandaments de la Policia Municipal, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Bombers de la Generalitat de Catalunya.
A part, l’acte, una vegada les diverses entitats de la ciutat facin la seva ofrena, l’Orfeó de Sabadell interpretarà l’Himne Nacional de Catalunya i el Cant de la Senyera, entre altres cançons, per amenitzar l’acte. A part, una organització ciutadana, encara a decidir, s’encarregarà de la lectura del manifest. En un acte purament cultural i de tradició, per la seva banda, com ja és habitual, el mateix dia, a les 12:30 h, a la plaça del Doctor Robert, es durà a terme la ballada de sardanes per la Diada Nacional de Catalunya amb la Cobla Jovenívola de Sabadell.
Primera imatge del curs polític
Les dates de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya coincideixen amb l’inici del curs acadèmic i, també, del polític. L’any passat, l’alcaldessa de la ciutat va assegurar que la Diada “és un dia important per la ciutat” per aquest mateix motiu i va emfasitzar molt el fet que la ciutadania pugui celebrar un dia tan emblemàtic com la Diada a tots els municipis de Catalunya.
L’11 de setembre de 1714, va marcar la fi de la Guerra de Successió a Catalunya i l’inici d’una època en la qual es van perdre diverses llibertats al territori. Així, la Diada Nacional de Catalunya recorda la derrota i la pèrdua les institucions i aquestes llibertats civils esmentades amb anterioritat en una jornada a tots els municipis catalans “per a la reivindicació i la resistència activa enfront de l’opressió”, tal com explica la mateixa Generalitat de Catalunya. Sabadell, doncs, és una de les ciutats que se suma als actes de commemoració i homenatge a la derrota dels drets de la ciutadania ara fa més de 300 anys en un dels conflictes que més han marcat.