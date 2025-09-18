Què has de fer si vols obrir un nou local gastronòmic als mòduls de l'Eix Macià?

El procediment per adjudicar els quatre mòduls disponibles de l'Eix Macià ja s'ha obert, en règim de concessió. D'aquesta manera, es vol iniciar la transformació de la nova zona que, a poc a poc, s'està reanimant gràcies a les diverses obertures que hi ha hagut darrerament de diversos negocis. Amb aquesta nova etapa, però, es volen reomplir els espais que, en el seu moment, van ser restaurants o bars per donar-los una segona vida.
L'adjudicació forma part d'un projecte batejat Rellancem l'Eix i preveu una inversió de 12 milions d'euros per dur-lo a terme impulsant el comerç de la zona, dotant-la de nous equipaments. Entre les actuacions previstes figura l’ordenació de les terrasses de bars i restaurants en l’àmbit ubicat a la vorera dels cinemes i l’adjudicació dels mòduls desocupats de l’avinguda de Francesc Macià i del Parc de Catalunya. Concretament, però, surten quatre establiments a concurs: dos situats a la façana del Parc Catalunya i, els altres dos, al tram central de vianants de l'Eix Macià.
Com funciona l'adjudicació de la plaça?
Les ofertes per optar a la gestió d'un d'aquests establiments es poden presentar fins al pròxim 13 d'octubre a través del portal de licitacions electròniques que ofereixen des de l'Ajuntament de Sabadell. El termini de vigència de la concessió per a l'explotació d'aquest servei serà de 10 anys. Aquest temps, però, es podrà prorrogar en cas que l'adjudicatari i l'Ajuntament es posin d'acord, tot i que amb un màxim de 15 anys en total.