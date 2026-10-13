‘Vola’ cap a un nou rècord

L’Aeroport de Sabadell continua enlairat. Després de tancar el 2025 amb el segon millor registre d’operacions del segle XXI, l’aeròdrom sabadellenc manté aquest 2026 una tendència de creixement que podria portar-lo a assolir un nou màxim històric. Entre els mesos de gener i agost, la infraestructura ha registrat 47.854 operacions, prop de 48.000 moviments d’aeronaus en només vuit mesos. La xifra representa un increment del 13,8% respecte al mateix període de l’any passat, quan se’n van comptabilitzar 42.040, i consolida la bona dinàmica que travessa l’aeròdrom sabadellenc.
El 2025, l’Aeroport de Sabadell va tancar amb 62.340 operacions, una xifra que només havia estat superada l’any 2001, quan es van registrar 62.963 moviments. Després de gairebé dues dècades sense arribar a les 60.000 operacions anuals, l’aeròdrom va tornar a superar aquesta barrera. Ara, els registres dels primers vuit mesos del 2026 obren la porta a deixar enrere aquells màxims, sempre que es mantingui un ritme d’activitat semblant durant el tram final de l’any.
Bona part del dinamisme de l’Aeroport s’explica per l’activitat de les escoles de pilots, responsables de més del 80% de les operacions que s’hi duen a terme. La formació aeronàutica s’ha consolidat com un dels principals motors de la infraestructura, que atrau alumnes d’arreu del món gràcies a les condicions meteorològiques, la proximitat amb Barcelona i l’oferta de centres especialitzats. Aquest pes de l’activitat formativa ajuda a entendre l’increment dels moviments, però també evidencia que el marge per continuar creixent no és il·limitat.
Des de l’Associació d’Empreses i Operadors de l’Aeroport de Sabadell (AEOAS), la seva presidenta, Dora Hernández, valora positivament l’evolució de les dades, tot i que es mostra prudent sobre les possibilitats de mantenir un creixement tan intens, d’aquí fins a final d’any. “Avancem a velocitat de creuer”, resumeix. Hernández considera que, si es manté la tendència actual i la meteorologia acompanya, l’Aeroport podria acabar l’any amb una xifra especialment destacada.
L’evolució mensual permet identificar els moments de més intensitat a l’Aeroport de Sabadell. El juny es van registrar 6.813 operacions, mentre que el juliol es va convertir en el mes de més moviment de l’any fins ara, amb 7.508. El maig també havia presentat registres elevats, amb 6.768 operacions, consolidant la primavera i els primers mesos d’estiu com un període d’alta activitat, d’enlairaments i aterratges. Per a Hernández, les xifres dels mesos de maig i juny posen de manifest el potencial de l’Aeroport.
Precisament, la meteorologia i les limitacions horàries – s’hi pot operar des de 9 del matí fins a la posta de sol (ocàs) durant tot l’any– són dos dels principals condicionants de l’activitat aeroportuària. Els successius episodis de pluja poden reduir les jornades de vol, mentre que l’arribada de la tardor escurça progressivament les hores de llum disponibles.
Si el nombre d’operacions continua creixent mes a mes, el bon ritme també es trasllada al nombre de passatgers, que experimenta un increment encara més pronunciat que el de les operacions. Fins a l’agost, l’Aeroport de Sabadell ha comptabilitzat 4.274 passatgers, davant dels 3.334 registrats durant els mateixos mesos del 2025, fet que representa un augment del 28,2%. La xifra s’acosta ja als 4.899 passatgers que es van registrar durant tot l’exercici anterior, quan encara falten quatre mesos per tancar l’any. Les dades consoliden una tendència positiva en relació a l’aviació corporativa que es desenvolupa a l’aeròdrom sabadellenc.