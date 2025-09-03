L'Animalada, a punt per fer bullir l'olla a Sabadell: "Ens hem anat consolidant i cada any ve més gent!"

La Festa Major de Sabadell 2025 escalfa dijous 4 de setembre amb el doble plat fort de l’Animalada Petita i l’Animalada Gran, una cita que ja és tradició i que omple la plaça del Gas i els carrers del centre amb cultura popular, foc i ritme. La jornada començarà a les 17.30 h amb l’Animalada Petita, pensada per a les famílies, i continuarà a la mateixa plaça del Gas amb el Pregó de l’Animalada (21.30 h) i l’inici de l’Animalada Gran (22 h), la versió nocturna i més gamberra de la festa.
Una festa compartida que ha anat creixent
“El que al principi era només de l’Animalada, ara ja és una festa de ciutat amb molta gent implicada”, celebra Sara Martínez, membre de l’organització. Enguany, la cercavila de tarda comptarà amb la participació d'una desena de colles de cultura popular, mentre que a la nit en seran vuit; unes xifres que han anat creixent. Martínez destaca que la festa s'ha anat fent gran any rere any i que s'ha consolidat fortament a la ciutat: “Cada cop venen més famílies a la tarda i més públic a la nit”.
Ser els primers a fer bullir l’olla de la festa grossa no els suposa pressió, sinó orgull. “Ens fa molta il·lusió poder obrir la festa alternativa de la ciutat. Treballem amb moltes entitats, ens entenem bé i l’única premissa és que tot surti bé i tothom gaudeixi”, explica Martínez.
El pregó alternatiu: sorpresa i crítica
Un dels moments més esperats serà el pregó de l’Animalada, que enguany torna a apostar per l’humor i la música. “No partim d’un hit de l’estiu com altres anys, sinó que ens hem inspirat en el món de la ‘telebrossa’. Hi haurà alguna cançó versionada i, com sempre, un missatge reivindicatiu”, avança Martínez. Com no pot ser de cap altra manera, el pregó de l'Animalada manté la seva essència més crítica. “Defensarem més espai per a la cultura popular i també posarem sobre la taula mancances de les institucions”, conclou.