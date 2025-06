L'antiga caserna de la Guàrdia Civil: anys de polèmiques i reivindicacions

Després que el Tribunal Suprem confirmés que l’Ajuntament de Sabadell no pot prendre possessió unilateral de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, repassem la cronologia d’una localització que ha estat, i continua sent, origen de polèmiques i tensions. Actualment es tracta d’un espai on el govern municipal preveia instal·lar les consultes externes del Parc Taulí. Per la seva banda, la majoria social de Sabadell considera que la caserna és patrimoni de la ciutat i ha de tenir un ús destinat a la ciutadania.

La Caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell es va inaugurar l’any 1913 i va estar en funcionament fins als anys 1990. Des d’aleshores, l’Ajuntament i el Ministeri de l’Interior han mantingut una sèrie d’acords i de litigis que no han servit per a trobar un ús real per aquest edifici.

1998: Acord Sabadell-Guàrdia Civil

L’alcalde Farrés i el responsable de la Guàrdia Civil donen per acabada la cessió de l’edifici.

2000: El projecte Parc de Salut

L’alcalde Bustos presenta un projecte per reconvertir la caserna en un parc tecnològic sobre ciències de la salut dedicat a la investigació i la innovació.

2006: Conveni amb Interior

L’alcalde Manuel Bustos i el ministre Alfredo Pérez Rubalcaba signen un conveni que estableix que Sabadell podrà recuperar la Caserna si, a canvi, aporta tres milions d’euros per a un nou equipament policial a Sant Pau de Riu-sec.

2016: La batalla del nou govern

L’Ajuntament presidit pel republicà Juli Fernàndez inicia el procés per anul·lar

2018: El ple intenta recuperar-la

El ple municipal acorda recuperar la possessió de la caserna per Sabadell i declara nul el conveni Bustos-Rubalcaba. L’Estat porta el cas al TSJC El Ministeri de l’Interior recorre la presa de possessió davant la justícia catalana.

2019: Obres d’urgència a la Caserna

Es va reparar la teulada, entre altres elements, per evitar que es poguessin desprendre algunes parts.

2020: El TSJC dona la raó a Sabadell

El tribunal avala la possessió municipal de la caserna. El ministeri de l’Interior recorre contra la decisió judicial.

2022: El TSJC estima el recurs d’Interior i frena el traspàs

L’Ajuntament presenta un recurs i la causa es trasllada al Suprem

2023: Acord ERC-PSOE

ERC i PSOE pacten incloure la cessió en un acord pressupostari i es comprometen a aplicar-la un cop no estigui judicialitzada.

Farrés promet les consultes externes del Taulí L’alcaldessa es compromet que si repeteix en el càrrec farà tots els passos per instal·lar les consultes externes de l’hospital Parc Taulí a la Caserna de la Guàrdia Civil. El compromís s’anuncia mentre el litigi continua vigents i no hi ha avenços judicials a la vista.

2025: Sentència definitiva

El Tribunal Suprem ratifica la decisió judicial. Anul·la l’acord del ple municipal i, per tant, deixa sense efectes el pronunciament del plenari. La sentència conclou que l’Ajuntament no pot prendre possessió de l’immoble sense un acord mutu previ.