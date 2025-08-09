L’Eix Macià, llest per reprendre l’activitat comercial de la zona

La zona de l’Eix Macià tindrà una segona vida després d’una llarga temporada sense gaire activitat –o nul·la– tant al Paddock com al Llac Center. Després d’un llarg procés burocràtic per poder reprendre l’activitat, els establiments que volen ocupar el Llac Center ja tenen llum verda per fer-ho després de mesos pendents del vistiplau definitiu per poder començar la seva activitat. De totes maneres, però, hauran d’esperar a tenir electricitat, encara que molts establiments ja disposin de tot el necessari per obrir l’activitat al públic.
D’aquesta renovació de l’espai, s’espera reprendre la vida comercial àlgida que va tenir aquesta zona de locals en el seu moment de màxima esplendor, ara ja fa més d’una dècada. Amb tot aquest temps hi ha hagut canvis evidents que han fet canviar la fesomia de l’Eix Macià, però la intenció és reviure l’essència que va tenir i donar sentit a l’objectiu amb el qual es va crear.
A part, els mòduls de restauració que habiten en aquell punt de la ciutat acolliran noves propostes gastronòmiques. L’Ajuntament va obrir fa uns dies la licitació de l’espai perquè algú l’ocupi per reprendre’n l’activitat i reomplir, de nou, els bars i restaurants de la zona de gent –actualment tan sols tres dels vuit que hi ha estan actius. Tot i això, la decisió no ha agradat a tothom. Alguns veïns, però, també han defensat en més d’una ocasió el desmantellament dels mòduls per guanyar espai lliure per passejar i perquè els veïns en puguin fer un ús no comercial.
Augmenta l’activitat comercial
La revitalització arriba en un espai en què s’està apostant molt fort per millorar altres espais i atraure públic. A alguns punts ja s’està duent a terme aquest canvi a poc a poc amb l’arribada de nous establiments que pretenen atraure el públic, com els multicinemes que s’ubicaran a la zona de Sant Pau de Riu-sec o el projecte de Via Sabadell, que reobrirà la setmana vinent.