Com abordar la presència de porcs senglars a la ciutat?

Cada vegada hi ha més porcs senglars voltant per les ciutats i a Sabadell s’està notant des de ja fa uns mesos, principalment. Fa uns anys van començar a aparèixer exemplars a les zones més boscoses de la ciutat, però trobar-se’n a ple carrer s’està tornant un fet habitual que no acaba de convèncer la majoria dels sabadellencs. L’espècie ha anat arribant a una densitat superior a causa de l’accés a menjar fàcil que hi ha a les zones urbanes. Per aquest motiu, sovint es troben a prop de punts on es dipositen les deixalles o en espais boscosos, on poden viure tranquil·lament i reproduir-s’hi. Tot i això, de vegades també creuen perillosament les carreteres i pot suposar un problema pel trànsit, com va passar a inicis de setmana a la Gran Via.
Lluny de l’anècdota, des de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sabadell expliquen què s’ha de fer en cas de veure’n a les zones urbanes. D’entrada, asseguren que són uns animals amb una alta adaptació a qualsevol hàbitat i, a causa de la gran varietat de l’entorn de Catalunya, explica l’alta presència d’aquests exemplars al territori. El mateix passa en clau local: la diversitat de zones de bosc, carreteres, parcs, matolls i arbres argumenten l’elevada quantitat de garrins que hi ha.
Davant d’això, des de l’Ajuntament recomanen què fer per reduir-ne la presència: no donar-los menjar ni beure, per no acostumar-los a associar els humans amb el menjar fàcil; no acostar-s’hi, ja que són salvatges i tenen reaccions imprevistes; evitar moviments o sorolls bruscos si es troben a prop; no deixar escombraries ni menjar a fora dels contenidors, que és un gran atractiu, i conduir amb precaució, per evitar qualsevol accident per atropellament.