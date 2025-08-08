ARA A PORTADA

Accident a la rotonda d'entrada a Sabadell des de Castellar

La topada ha implicat un cotxe i una moto

Publicat el 08 d’agost de 2025 a les 09:36
Actualitzat el 08 d’agost de 2025 a les 10:04

Matí de divendres accidentat a la xarxa viària de Sabadell. Una topada entre una moto i un cotxe han complicat el trànsit en la zona d'accés a la ciutat. L'incident ha tingut lloc a la B-124, a la rotonda d'entrada pel nord a Sabadell des de la carretera de Castellar.

Els cossos policials i el SEM s'han desplegat a la zona, sense danys de gravetat, més enllà dels desperfectes en els vehicles. Els fets han passat al voltant de les nou del matí. L'escena ha provocat l'expectació de diversos conductors que han hagut d'alentir la marxa després que un carril hagi quedat tallat. En pocs minuts, s'ha restablert la circulació.

Justament, aquesta setmana ja es va produir un accident en la mateixa rotonda, però en direcció a Castellar. Aleshores, l'aparatós xoc de dos camions va obligar a intervenir també Policia Municipal, SEM i Bombers. Afortunadament, tampoc es van haver de lamentar danys personals.

 

