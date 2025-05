FOTOS | Aprendre a emprendre: un projecte crea tres cooperatives escolars a Sabadell

Un total de 83 alumnes de cinquè i sisè de primària de Sabadell participen aquest curs en el projecte Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE), una iniciativa que busca apropar els infants al món de l’emprenedoria i a la creació d’empreses cooperatives. Les escoles Tarlatana, Estel i Vedruna Immaculada són els centres que aquest any han apostat per aquest programa impulsat per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sabadell.

Amb el suport del professorat i acompanyament tècnic, l’alumnat ha creat tres cooperatives: Our Way, de l’escola Estel; Calibum, de la Tarlatana; i U.F.F. Units Fem Força, de Vedruna Immaculada. El projecte els permet experimentar de primera mà tot el procés de creació i gestió d’una empresa: des de la generació d’idees, l’estudi de mercat i el disseny de la imatge corporativa fins a la producció i venda de productes.

El projecte Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE)

David Chao

El projecte Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE)

David Chao

A més, els infants han tingut l’oportunitat de visitar cooperatives consolidades i de col·laborar amb l’alumnat del cicle formatiu de gràfica publicitària de l’Escola Illa, que els ha ajudat a crear la imatge i el logotip de les seves cooperatives. Aquest treball conjunt no només acosta el món empresarial a l’aula, sinó que reforça valors com la responsabilitat social, el treball en equip, la creativitat i l’autonomia personal.

El moment de vendre

Un dels moments clau del projecte és la venda dels productes elaborats pels alumnes, que es realitza en parades instal·lades a l’exterior del Mercat Central. Els beneficis recaptats es destinen a una entitat social local triada pels propis alumnes, tancant així un cercle de compromís social i aprenentatge real.

El projecte Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE)

David Chao

El projecte Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE)

David Chao

El projecte CuEmE es desenvolupa a Sabadell des del curs 2013-2014 i, fins ara, hi han participat més de 1.200 alumnes, amb la creació de 50 cooperatives escolars. Es tracta d’una proposta educativa oberta a tots els centres de la ciutat i que té com a objectiu formar joves compromesos, creatius i preparats per afrontar reptes de futur. La iniciativa forma part d’una estratègia més àmplia de la Diputació de Barcelona per integrar l’emprenedoria com a valor transversal dins del sistema educatiu.

Els docents que participen al programa reben formació i suport per adaptar els continguts al nivell dels alumnes i garantir que l’experiència sigui enriquidora. Aquest treball en xarxa entre administració, escoles i entitats del territori és clau per assegurar l’èxit del projecte i potenciar una educació arrelada a la realitat, expliquen fonts de l’organització.