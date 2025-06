Un apunyalament per error a un veí del carrer de Campoamor inquieta a veïns del barri. Fa uns dies, un individu va apunyalar per equivocació un veí al clatell mentre entrava a casa seva en confondre'l amb una altra persona, segons apunten diverses fonts. L'home ara es troba hospitalitzat malgrat no es tem per la seva vida i els Mossos d'Esquadra investiguen el cas, però l'intent d'homicidi ha fet saltar les alarmes entre els veïns del carrer, que reclamen blindar la seguretat a la zona amb més presència policial i aplicar amb contundència l'ordenança de civisme i convivència. Mentrestant, l'Ajuntament envia un missatge de calma i assegura que "Campoamor no és un barri perillós".

Els residents de la zona denuncien una escalada de les molèsties: consum i venda de drogues, incivisme, baralles i talls de llum especialment a l’entorn del carrer Campoamor i la plaça de Picasso. Però el que ha fet vessar el got ha estat l'intent d'homicidi d'un home mentre intentava entrar al seu edifici. "Van apunyalar-lo al clatell i, quan va preguntar a l'agressor per què ho havia fet, aquest va reconéixer que l'havia confòs amb una altra persona", sosté en José, que va atendre el seu veí ferit. "Això ho ha fet esclatar tot, tenim por i fa temps que escalen les molèsties al barri", insisteixen veïns del barri. L'Ajuntament fa mesos que reforçava el control al barri amb diverses actuacions, segons han confirmat fonts municipals.

Un grup de setze comunitats veïnals s’ha unit per reclamar més civisme i seguretat. "Ha d'haver-hi més policia, que passin amb les motos pel nostre carrer de forma recurrent", relaten. Diversos veïns consultats —com en José i la Maria José, entre altres— coincideixen en demanar més presència policial i l'aplicació de l'ordenança de civisme. L’associació de veïns de Campoamor ha emès un comunicat expressant la seva “tristesa, indignació i preocupació” pel succés i se suma a les peticions de seguretat dels residents de la zona.

De la seva banda, la portaveu del Partit Popular (PP), Cuca Santos, ha aprofitat per denunciar el "deteriorament de la convivència" al barri: “Hi ha consum de drogues, baralles i problemes de convivència”. Santos també reclama més agents, més mitjans, més càmeres i una inversió directa en seguretat, que considera una qüestió prioritària.

L'Ajuntament reforça la presència policial

El tinent d’alcalde de seguretat, Adrián Hernández, ha afirmat que s’ha reforçat la presència policial a Campoamor arran d’una reunió amb veïns. Hernández ha volgut enviar un “missatge de calma”: “Campoamor no és un barri perillós. Hi ha incivisme, com a molts altres punts de la ciutat, però això no significa que sigui una zona conflictiva en termes delictius", sosté.

Fa mesos que s’estan duent actuacions, sosté l'Ajuntament, per fer front als problemes de convivència. La Policia Municipal va reforçar la seva presència i va desplegar diversos dispositius preventius després que veïns alertessin del consum de drogues a diferents blocs de la plaça de Vicens i Vives.

Hernández assegura que aquestes actuacions ja han tingut efectes visibles: s’ha produït l’ingrés a presó d’un individu multireincident, considerat responsable de diversos robatoris tant a Campoamor com a altres barris com la zona sud i Sol i Padrís i el desallotjament d’un edifici ocupat per persones conflictives. A banda, els reforços policials van permetre identificar les dues persones que consumien drogues a l'interior d'edificis del barri i que estan relacionades amb diferents robatoris a comerços, que actualment estan sota seguiment.