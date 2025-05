Demanen 12 anys de presó per a un home involucrat en una baralla amb robatori

L'Audiència Provincial de Barcelona demana 12 anys de presó per un home que va encadenar diverses accions delictives que van acabar amb un delicte de lesions greus. Els fets van ocórrer l'any 2016 i va començar amb una baralla que, posteriorment, va acabar amb un robatori per part de l'agressor.

Segons el fiscal, l'acusat i la víctima van iniciar una acalorada discussió verbal quan, de sobte, el va atacar i el va colpejar amb força extrema i, posteriorment, va extreure d'una de les butxaques de la víctima una bosseta on guardava la droga. La suma de totes aquestes accions, que van anar encadenant una suma de delictes, tenen com a resultat els 12 anys que demana la fiscalia provincial nou anys després del dia dels fets. Aquest dilluns dia 19 de maig, a les 10:00 h, es durà a terme el judici per determinar la sentència final.