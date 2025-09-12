Enèsima avaria a l'ascensor de Can Puiggener: "No s'hi pot comptar"

L’ascensor que connecta Can Puiggener amb la Gran Via és un element essencial per poder fer vida al barri, però la seva disponibilitat sovint provoca maldecaps a molts veïns perquè durant l’any pateix avaries constantment i deixa d’estar operatiu durant setmanes. Com ara. “La gent no el cuida gens ni mica, es tracta malament, hi ha vandalisme... la cabina és nova de final de juliol i no ha durat ni dos mesos”, lamenten Irene Valero i Carles Oller, veïns de la zona on hi ha l’ascensor. Veure-hi persones amuntegades o que en fan un mal ús és freqüent, segons coincideixen diversos veïns.
I el problema s’agreuja especialment per a les persones amb mobilitat reduïda. “No s’hi pot comptar i és una llàstima perquè hi ha molta gent gran. La meva àvia, de 85 anys, quan s’espatlla l’ascensor no pot sortir de casa”, afegeix Valero.
Molts veïns aprofiten la proximitat al Mercat de la Creu Alta i a la carretera de Prats per anar a comprar menjar i tot allò que no troben al seu barri, la qual cosa es fa més difícil sense l’ascensor perquè, si es vol anar caminant o és l’única opció que hi ha, l’alternativa és pujar desenes d’esglaons a peu.
Una altra veïna, Lorenza Vara, comparteix que “em molesta que s’espatlli [tant sovint] ja no només per mi sinó per tota la gent gran que han d’anar amb el carro fins dalt”. “El problema són els incívics, que ho espatllen tot, hi fan patades...”, denuncia.
L’Ajuntament de Sabadell va instal·lar l’ascensor el 2012 per millorar la connexió de Can Puiggener amb la resta de la ciutat. I fa uns anys hi va invertir 10.000 euros més millorar el quadre elèctric i la instal·lar-hi una càmera de videovigilància per combatre els actes vandàlics, però la problemàtica persisteix.
Des de l’agrupació de veïns de Can Puiggener subratllen que les avaries de l’elevador afecten especialment la gent gran del barri i demanen un pla de manteniment més estricte. Fonts veïnals apunten que “és una infraestructura clau per al barri, el seu funcionament hauria d’estar garantit”.