Protecció Civil activa el pla INUNCAT per intensitat de pluja a Sabadell aquest dijous

Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) per intensitat de pluja a diversos punts del territori. En el cas de Sabadell i el conjunt del Vallès, les precipitacions afectaran sobretot dijous, durant tot el dia, encara que aquest dimecres també pot aparèixer algun ruixat puntual. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), s'esperen xàfecs que poden superar els 20 l/m² en 30 minuts i podrien afectar, especialment, les comarques del Vallès, la Selva i el Baix Llobregat. Es calcula que l'episodi començarà a primera hora del matí i podria acabar cap al vespre.
Segons ha informat el Meteocat, els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, de calamarsa i pedra, i de ratxes fortes de vent. De totes maneres, segons diuen des del mateix servei, sembla un fet aïllat i els ruixats no s'allargaran més d'un dia, a pesar de la intensitat que s'espera. La previsió per als pròxims dies és força semblant a la que vam viure el final de la setmana passada: dies assolellats, però sense un clar protagonisme del sol i temperatures força agradables, amb mínimes de 18 °C i màximes de 28 °C, aproximadament.
Consells d'autoprotecció ciutadana
Davant d'aquest avís, des de Protecció Civil han emès un seguit de recomanacions a la ciutadania per prevenir qualsevol possible incident i reduir la possibilitat de ser sorpresos per l'episodi d'aiguats intensos.
- Cal evitar els desplaçaments en vehicle i aparcar en rieres o punts subterranis inundables.
- No s’han de travessar mai rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions més importants.
- Cal circular preferentment per les rutes principals i les autopistes, moderar la velocitat i mantenir les distàncies de seguretat.
- Si us sorprenen precipitacions a la muntanya, dirigiu-vos a punts enlairats que estiguin lluny dels marges de rius i de les lleres de barrancs, rambles o torrents.
- Si us sorprenen precipitacions importants quan sou a casa: no baixeu a les zones inundables com ara el soterrani, el garatge, etc.