2025 ha tancat recentment amb unes estadístiques sorprenents. Una d’elles fa referència als embussaments: feia anys que no se’n produïen tants. Així doncs, no sorprèn que hi hagi tants negocis diferents que ofereixen solucions especialitzades. És a dir, aconseguir èxit és complicat, ja que el nivell de competència és molt elevat. Això no evita que una empresa puntera del sector destaqui per sobre de les altres: Basfim.
No és gens senzill convertir-se en l'empresa líder en desembossaments Sabadell, però Basfim ho ha aconseguit. De quina manera? A continuació, analitzarem les principals claus que han dut aquests professionals a obtenir uns resultats excel·lents no només a l’esmentada ciutat, sinó també a altres del territori català que comentarem més endavant.
Eines especialitzades amb les quals troben l’origen del problema
És innegable que, com a tota feina relacionada amb els serveis per a la llar, l’experiència és clau per triomfar. Així i tot, pel que fa als desembossaments, cal molt més per assolir un èxit com el de Basfim. Concretament, ens referim a la disposició d’eines especialitzades.
A Basfim fa anys que van realitzar la inversió necessària per a obtenir l’equipament necessari per detectar qualsevol mena de problema que pugui originar un embussament. Tant se val quin sigui el tipus de canonada a tractar, així com la causa que hagi donat peu a l’embús, com l’acumulació de residus alimentaris. En tots els casos, les eines especialitzades permeten trobar en un temps rècord l’origen del problema, fet que comporta que es pugui solucionar ràpidament i, per tant, aconseguir un nivell de satisfacció molt alt per part dels clients.
Tot i que les eines que utilitzen varien en funció d’aspectes com la canonada a tractar, algunes de les més habituals són les següents: bombes d’aigua a pressió i càmeres amb les quals inspeccionen les canonades.
Aquestes càmeres recentment esmentades demostren que Basfim no s’ha quedat ancorada en el passat, sinó que ha sabut aprofitar l’evolució tecnològica incorporant millores que no triga a amortitzar. Estem davant dispositius tecnològics que fan gala d’una bona resolució. L’alta qualitat permet identificar visualment el problema amb la màxima precisió.
Més enllà de la rapidesa, això també garanteix que els danys ocasionats seran mínims. Exactament el mateix cal dir de les molèsties. De fet, els professionals de Basfim passen poc temps a l’immoble en qüestió.
Disponibilitat completa per resoldre embussaments les 24 hores del dia
Posa’t en situació: el propietari d’un immoble de Sabadell acciona la cadena a les dues de la matinada i el lavabo comença a omplir-se d’aigua perquè al vàter li succeeix quelcom. Esperar a l'endemà podria suposar un greu perjudici, especialment si el líquid element s’acumula i acaba afectant el pis de baix.
Davant d’escenaris com aquests, Basfim passa a l’acció acudint d’urgència a la direcció indicada, sigui quina sigui l’hora a la qual es produeixi la trucada. Com és possible? Bàsicament, degut a la disponibilitat completa dels seus professionals.
El servei roman disponible els set dies de la setmana, incloent-hi els festius i les jornades especials com l’1 i el 6 de gener. En definitiva, no importa quin sigui el moment al qual es produeixi una adversitat a les canonades de la teva llar o del teu negoci, ja que en qualsevol cas, podràs contractar els serveis de Basfim.
Servei integral que també inclou manteniment
La millor manera d’aconseguir que no es produeixin embussaments a les canonades es resumeix a mantenir-les en un estat òptim. Sabies que a Basfim també ofereixen aquest servei? Efectivament, el qual demostra que estem davant una empresa molt versàtil.
La prevenció pot evitar problemes molt greus. Així doncs, el petit desemborsament que suposa la senzilla neteja d’una canonada s’amortitza amb escreix, ja que no es produeixen embussaments que posteriorment requereixen una mà d’obra molt més costosa en tots els sentits.
Excel·lents ressenyes a la xarxa
El boca a boca que abans tant beneficiava aquesta mena de negocis ha evolucionat en les influències de les ressenyes. Avui dia, una empresa de serveis per a la llar que acumula moltes opinions positives a la xarxa és la principal elecció de la majoria dels clients potencials. Així ho demostren els ciutadans d’altres indrets, com aquells que truquen a Basfim preguntant pels seus Desembossaments Mollet.
Usuaris de Mollet, Sabadell i altres municipis del Vallès coincideixen a afirmar que el tracte és immillorable des del primer minut. L’atenció és personalitzada, clara i transparent, desglossant el pressupost perquè l’usuari entengui exactament cada concepte inclòs. El resultat? Un somriure d’orella a orella en comprovar que el preu final a pagar és més que raonable tenint en compte la qualitat del servei.
Precisament, la bona relació qualitat-preu és quelcom que es repeteix a gairebé totes les ressenyes, així com la rapidesa en acudir al lloc indicat. Tot això dona peu al fet que Basfim s’hagi convertit en l’empresa referent dels desembossaments a Sabadell i a la resta del Vallès.