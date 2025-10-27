Basi Gracia tanca l'Estanc del Centre després de més de 60 anys d'història a Sabadell

Basi Gracia baixa la persiana de L’Estanc del Centre (Estanc nº 4 Sabadell), ubicat al carrer Advocat Cirera 26. Després de més de 60 anys d’història, la propietària es jubila i ha d'acomiadar-se del que ha estat un negoci familiar molt estimat pels sabadellencs. “El millor record que m’emporto és l’afecte de la gent. Tant la gent gran com la gent jove m’ha dit que no volen que marxi, pel bon servei i pel bon tracte. Sempre he intentat ser amable i ajudar a tothom en el que he pogut”, assegura Gracia.
Tot va començar l’any 1962, quan la mare de Basi Gracia, que ja tenia un estanc a Terol, va demanar un traspàs i tota la família es va traslladar a Sabadell. Inicialment, el negoci es trobava a la Rambla 173 i durant dècades va estar ple de vida, Gracia afirma que “no donàvem l’abast”. A més, no parla únicament del seu negoci, sinó de la ciutat en general. “Aquella Sabadell era una mina d’or. Tot eren empreses i tot bullia d’activitat. Vaig viure el que va ser, per mi, la millor època de la ciutat”, rememora la propietària.
Després de més de cinquanta anys a la Rambla, fa sis anys que l’estanc es va traslladar al carrer Advocat Cirera, on Basi Gracia, de la mà del seu marit, Antonio Moreno, ha continuat atenent els clients amb el mateix esperit. L’estanc ha estat més que un negoci per ells, és un punt de trobada amb la comunitat. “Sobretot al llarg de les primeres dècades, les empreses eren com una família, llavors actualment, conec els empresaris de tota la vida de Sabadell perquè eren clients i me'n recordo de tots”, exposa Gracia.
Amb la jubilació, tot i que la propietària ha endarrerit al màxim aquest moment, arriba l’hora de tancar. “La meva mare era molt treballadora i es va dedicar plenament al comerç. Es va retirar amb 72 anys, i jo ara ho faig amb 77”, diu Gracia satisfeta amb la feina feta. Per ella, aquest tancament simbolitza el final d’una època en què els negocis familiars van créixer amb la ciutat, per tant, s’acomiada d’una etapa plena de records que han marcat la història del comerç a Sabadell.
A finals d’aquest mes d’octubre, dimecres 29, el matrimoni s’acomiadarà del negoci. “Hem venut l’estanc i la loteria nacional. El local no és nostre, i com que els nostres fills viuen a Madrid, i marxem amb ells”, explica la propietària. Amb la persiana abaixada, posaran punt final a més de mig segle d’esforç i dedicació i abandonaran el taulell definitivament.