El projecte Bressònic consolida les arts escèniques i la música a l'educació infantil de Sabadell

El projecte Bressònic ha tancat aquest curs 2024-2025 amb èxit, reforçant la seva aposta per introduir les arts escèniques i la música a l'educació infantil de la ciutat. Després d'una primera edició que comptava amb l’Escola Bressol Municipal Joan Montllor, en aquesta ocasió també s'ha afegit l’Escola Bressol La Romànica.

Una iniciativa que destaca per les seves sessions de música en directe i activitats en moviment pels infants; guiades per docents de l’Escola Municipal de Música i Conservatori Professional i els equips educatius de les escoles, la franja d'edat dels alumnes que han participat ha estat de 2 a 3 anys. També s’ha comptat amb la col·laboració de LaSala.

El regidor d'Educació, Manuel Robles, ha destacat que “Bressònic és una iniciativa municipal que té com a objectiu introduir els processos de la creació artística en l’aprenentatge dels infants”, i ha remarcat la voluntat d’anar ampliant el projecte afegint altres centres. També ha celebrat la nova maleta pedagògica, que recull instruments musicals, materials artístics i objectes de moviment, així com les motxilles pedagògiques per fer arribar aquesta experiència a les famílies.

Per part dels centres participants, Vero Guerrero, directora de l’EBM Joan Montllor, ha explicat que “el Bressònic és un projecte molt interessant perquè tant la Txell (dansaire) com la Maria (música) ens aporten la part artística, i les mestres aporten la mirada pedagògica i el coneixement concret dels infants”. Segons Guerrero, les sessions es preparen amb formació prèvia i valoracions posteriors que permeten millorar contínuament.

També les mestres valoren molt positivament la participació activa. Andrea Calvo, mestra a Montllor, afirma que “als infants els agrada molt i que nosaltres participem amb ells els hi permet estar més còmodes”, i destaca la importància d’anticipar les activitats per facilitar la implicació. Per la seva banda, Cristina Valenciano, també de l'Escola Bressol Municipal Joan Montllor, ha remarcat que les sessions obertes a les famílies són una gran oportunitat per reforçar el vincle educatiu: “hi ha infants que ja han cantat les cançons a casa i els pares i mares entenen d’on ve aquesta experiència”.

El projecte, que es va presentar al gener i ha inclòs una desena de sessions per centre, clou amb una valoració molt positiva i amb l’objectiu de continuar apropant l’art als més petits com a eina educativa fonamental per al seu desenvolupament global.

FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: