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Sabadell

FOTOS | Ensurt per la caiguda d'una branca de grans dimensions sobre dos cotxes

L'element es va precipitar per causes desconegudes

  • Ensurt per la caiguda d'una branca de grans dimensions sobre dos cotxes -
Publicat el 09 de juny de 2026 a les 09:20
Actualitzat el 09 de juny de 2026 a les 09:21

Una dotació dels Bombers de la Generalitat es van haver de desplaçar dilluns a la nit per la caiguda d'una branca de grans dimensions, que va impactar en dos cotxes que es trobaven aparcats a la via pública. Segons fonts del cos d'emergències, l'incident va tenir lloc cap a les deu, entre el carrer de Marcial i el d'Aristòtil, al barri de Can Rull de Sabadell. L'element, d'uns quatre metres, es va precipitar contra els dos turismes. Afortunadament, no hi havia ningú ni a l'interior ni en la zona de pas. No hi ha persones ferides en el succés. Els efectius van poder retirar la branca i apartar-la per evitar molèsties entre els veïns. La situació va generar expectació en l'indret.

  • Ensurt per la caiguda d`una branca de grans dimensions sobre dos cotxes
  • Ensurt per la caiguda d`una branca de grans dimensions sobre dos cotxes

 

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